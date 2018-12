Virtuelle Fußball-Liga startet - RB Leipzig ist dabei

Leipzig. Nicht mehr "nur" in drei, nein in vier Wettbewerben will und wird RB Leipzig künftig vertreten sein (das Überwintern in der Europa League vorausgesetzt). Denn wenn am 16. Januar die neu gegründete virtuelle Club Championship der Deutschen Fußball-Liga (DFL) startet, werden auch die Messestädter vertreten sein. Wie der Club am Montag bestätigte, werden Cihan Yasarlar an der PS4 und Alexander Czaplok an der XBox in diesem neuen E-Football-Wettbewerb die RB-Farben vertreten. Insgesamt sind 13 Teams aus der Bundesliga und neun Mannschaften aus der 2. Bundesliga dabei.