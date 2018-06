Eines der verrücktesten Autorennen der Welt: VW Motorsport fährt am Pikes Peak auf Sieg

VW Rückkehr nach über drei Jahrzehnten zum Pikes Peak

Es ist die Rückkehr nach 31 Jahren VW-Pause am Pikes Peak. Und die Volkswagen-Tochter mit Hauptsitz in Hannover hat sich die Erfolgsrezepte der vergangenen Jahre ganz genau an- und abgeschaut. Die letztjährigen Gewinner fuhren allesamt mit Elektroflitzern, denen die dünne Luft im Gegensatz zu Rennboliden mit Verbrennungsmotor in der außergewöhnlichen Höhe keine Probleme macht.