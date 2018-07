Volles Haus in Grimma – RB Leipzig bereitet Fußballfest

Anzeige

Wer mag der beliebteste Rasenballist sein: Demme? Kampl? Bruma? Denkste! RR, Ralf Rangnick, der Chefcoach, bekommt seinen Extrabeifall, als er das Stadion der Freundschaft betritt. Ein Fan läuft auf ihn zu und klatscht ab: „Ralle, altes Haus, alles klar?!“ Der Fußballlehrer und Meister der feinen Zunge nimmt es mit einem verschämten Lächeln und beweist ein Herz für Volkes Mund. Zum Testspiel von Sechstligisten FC Grimma und Europa-Ligisten RB Leipzig sind sie alle gekommen: der elfjährige RB-Fanatiker Luca Reumann von den Wildboyz, RB-Rollifahrer Ronny Seidel mit Schal „Wir sind anders und doch eins“, Juliane Dreißig im RB-Trikot samt passender Rückennummer 30. Die Kinderkrankenschwester, die in letzter Minute noch ihre Schicht tauschen konnte, hat die selbst gehäkelte Bullenmütze dabei: „Einmal an den Hörnern reiben – das bringt Glück!“

Ein Heimspiel für RB. Jedenfalls auf den ersten Blick. Denn es sind auch Grimma-Fans da. Holger Heydrich etwa. Er reibt sich die Augen, fragt, wann die Muldestadt zuletzt so viele Zuschauer gesehen hat: „Ich bin Motor-Fan seit 50 Jahren. Damals, Anfang der 80er-Jahre, es lag kniehoch Schnee und Grimma war gerade in die Bezirksklasse abgestiegen, stand ich allein mit 25 Hanseln im Jahn-Stadion. Wenig später gelang der Durchmarsch bis in die DDR-Liga und wir hatten bis zu 4000 Fans.“ Diese Zeiten wünscht sich auch Ulf Weiland zurück, als er die Massen sieht: „Wahnsinn, mein Herz schlägt höher!“ Als Sportartikelhändler stattete er einst die Grimmaer Mannschaft aus, ehe er mit 47 ausstieg, die Schulbank drückte und sich zum Erzieher fortbildete. „Mit 51 arbeite ich jetzt im Hort und mache Fußballturniere. Was gibt es Schöneres?“ Zur Feier des Abends umarmt er jede Menge Grimmaer Fußball-Urgesteine: Werner Ritter, Manfred Kurth, Nico Zieger.

FC Grimma - RB Leipzig Gepostet von FC Grimma am Freitag, 20. Juli 2018

Was für eine Begeisterung. Ein Fest des Fußballs. Mario Malke, sonst Grimma-Fan, geht ausnahmsweise ganz in RB-Kluft: „Heute soll der Bessere gewinnen!“ Der achtjährige Autogrammjäger Luis Richter aus Schkeuditz arbeitet sich bis zum brasilianischen RB-Neuzugang Matheus Cunha vor. Mit Erfolg! Georg Schirner von Grimmas C-Jugend ist den Stars als Balljunge so nah wie nie zuvor. Annett Riedel von den Bennewitzer RB-Freunden lässt sich mit RB-Recken Stefan Ilsanker ablichten. Ihr Fanclub-Kollege Roland Seiler, der das Foto per Handy schießen soll, hat dabei einige Probleme: „Was hat der Pfeil auf dem Display zu sagen“, stöhnt er im Gedränge. „Ilse“ Ilsanker bleibt cool, streicht kurz übers Gerät und lacht: „Du hattest den Panorama-Modus drin. So breit sind wir ja noch nicht.“

Die Roten Bullen have charged to a 7-0 victory in their first pre-season friendly against sixth division side FC Grimma!... Gepostet von RB Leipzig am Freitag, 20. Juli 2018