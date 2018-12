Dresden. Bevor die Präsente unterm Weihnachtsbaum liegen, wollen sich die DSC-Volleyballerinnen zwei Tage vor Heiligabend schon einmal selbst beschenken. Am liebsten mit drei Punkten. Allerdings wartet an diesem Sonnabend im Schwabenland eine mehr als knifflige Aufgabe. Das Team von Trainer Alexander Waibl muss zum Bundesliga-Spitzenspiel in der ausverkauften SCHARRena beim noch ungeschlagenen Allianz MTV Stuttgart (18.10 Uhr/live auf Sport1) ran.

Vor sieben Wochen schieden die Elbestädterinnen an gleicher Stelle durch eine bittere 0:3-Niederlage im Pokal-Achtelfinale aus dem Wettbewerb aus. Von einer Revanche aber möchte Waibl vor dem Spiel nicht sprechen. „Das Pokal-Aus ist schließlich nicht mehr zu ändern. Deshalb spielt das in unseren Überlegungen auch keine Rolle“, betont der gebürtige Stuttgarter, der natürlich in der alten Heimat nicht gern verliert. Er erkennt jedoch die Stärke des Gegners an, schätzt realistisch ein: „Das ist eine sehr starke und kompakte Mannschaft, was auch ihre Auftritte in der Champions League beweisen.“

Seit der Pokal-Partie hätten sich beide Teams enorm gesteigert. „Die Frage ist, ob wir die Lücke schon ganz schließen konnten oder noch nicht. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall stimmt bei uns die Richtung. Wir haben viel an den Basics gearbeitet, die wir im ersten Spiel noch schlecht gemacht haben. Da sind wir deutlich vorangekommen, werden immer besser“, ist der 50-Jährige zuversichtlich gestimmt. Insgesamt plant Waibl vor allem langfristig: „Wir müssen die Mannschaft für die Play-offs entwickeln, dort wird abgerechnet. Auf dem Weg nehmen wir aber jeden Sieg gern mit, schließlich geht es auch um eine gute Ausgangsposition in der Tabelle. Und Stuttgart ist ohne Frage ein wichtiger Gradmesser.“