Vom Winde verweht

Schon früh am Montagmorgen kam die Nachricht: Ein Riesenslalom wird bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang heute nicht stattfinden. Zu viel Wind. Mal wieder. Nach den deutschen Abfahrern um Thomas Dreßen am Sonntag muss also auch Gold-Hoffnung Viktoria Rebensburg ihren Start in die Olympischen Spiele verschieben. Überraschend kamen die Absagen nicht. "Wir hatten keine Chance für ein faires Olympia-Rennen", sagte Damen-Bundestrainer Jürgen Graller. Rebensburg selbst blieb einfach direkt in der Gondel sitzen und fuhr wieder runter vom Berg. "Das kommt auch nicht häufig vor", scherzte sie.

Die Athleten konnten die Absage nachvollziehen. "Wichtig ist, dass die Bedingungen fair und gut für alle sind. Deshalb ist es die bessere Entscheidung das Rennen zu vertagen", sagte Rebensburg. Ähnlich äußerte sich schon Streif-Sieger Dreßen zur Absage am Sonntag. "Auf das Wetter haben wir keinen Einfluss - es gibt Schlimmeres. Wir werden schon einen Tag finden, an dem es passt." Einer dieser Tag soll heute sein, wenn er in der alpinen Kombination an den Start geht.