Von 0 auf 21 km – LVZ-Aktion "Lauf geht's!" macht das möglich

Schon fast 50 Männer und Frauen haben sich für die Neuauflage des LVZ-Gesundheitsprogramms angemeldet. Gemeinsam mit erfahrenen Trainern nehmen sie ihr großes Ziel in Angriff: die Teilnahme am Leipziger Halbmarathon. Am 5. März steigt der große Infoabend, in dessen Verlauf alle Fragen gestellt werden können.