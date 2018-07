Von der Kreisliga zu den Profis: Hendrik Weydandt fährt mit ins 96-Trainingslager - auch Dierßen mit dabei

Hendrik Weydandt erlebt gerade die etwas andere Fußballer-Karriere. Anders als viele andere talentierte Fußballer ging Weydandt nicht den heutzutage typischen Weg über eine Fußball-Akademie eines namhaften Vereins. Der 22-Jährige, der zur Saison 2014/15 vom TSV Groß Munzel aus der Kreisliga in die Regionalliga zum 1. FC Germania Egestorf/Langreder wechselte, wagte in diesem Sommer trotzdem den Sprung zu Hannover 96. Die Roten planen mit dem 1,95-Meter-Hünen, der lieber "Henne" als "Hulk" genannt wird, für die zweite Mannschaft, doch nun bekommt er die Chance sich zu beweisen: Weydandt reist am Mittwoch mit den Profis ins Trainingslager nach St. Peter-Ording.