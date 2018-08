Von der Tribüne zur Bank: Hannover 96 testet erstmals den Sprechfunk

Hannover 96 hat beim Testspiel gegen den Wolfsberger AC nicht nur neue Taktiken getestet, sondern auch erstmals per Sprechfunk kommuniziert. Während der Partie standen Videoanalyst Lars Barlemann und Co-Trainer Asif Saric in ständigem Kontakt.

Anzeige

Oben Taktik, unten Sprechfunk: Die Liga hat zur neuen Saison ihre Regeln geändert, Trainer dürfen jetzt per Technik mit Taktikexperten auf der Tribüne kommunizieren. 96 probierte das zum ersten Mal beim Testkick in Wolfsberg aus. Oben auf den Rängen saß Videoanalyst Lars Barlemann und gab Infos weiter, unten auf der Bank hielt Co-Trainer Asif Saric per Walki-Talki und Headset Kontakt.

Hannover 96: Bilder vom Testspiel gegen den Wolfsberger AC Nix zu sehen für und von Marvin Bakalorz. © Florian Petrow Kevin Wimmer im Einsatz. © Florian Petrow Konzentrierter Blick von André Breitenreiter. © Florian Petrow Genki Haraguchi stand gegen den Wolfsberger AC erstmals für Hannover 96 aufdem Platz. © Florian Petrow 2:1! Philipp Tschauner ist geschlagen , links Torschütze Gschweidl. © Florian Petrow Marvin Bakalorz im Zweikampf. © Florian Petrow Takuma Asano hat den Ball im Blick. © Florian Petrow Walace mit einem weiten Pass. © Florian Petrow Niclas Füllkrug mit dem Kopf. © Florian Petrow Niclas Füllkrug mit Schwung. © Florian Petrow Füllkrug in Aktion. © Florian Petrow Linton Maina hat die Sache im Griff. © Florian Petrow Bobby Wodd beißt sich durch. © Florian Petrow Maina setzt sich durch. © Florian Petrow Takuma Asano macht sich warm. © Florian Petrow In der Ruhe liegt die Kraft. © Florian Petrow

Anzeige

​"Wollen vor dem Bundesligastart Erfahrungen sammeln" "Ja, wir haben das in Wolfsberg erstmals getestet und werden das auch am Samstag in Klagenfuhrt gegen Udinese Calcio tun", bestätigt Cheftrainer André Breitenreiter auf Sportbuzzer-Nachfrage. "Es geht dabei um die Kommunikation zwischen Tribüne und Bank, da wollen wir schon vor dem Bundesligastart Erfahrungen sammeln. Für uns im Trainerteam ist diese neue Möglichkeit ein Gewinn."