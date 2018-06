Von der Wiese aufs Treppchen: Das war der After-Work-Renntag auf der Neuen Bult

Seine nächste Aufgabe stand erst wieder zum fünften Rennen an, dem Hauptereignis am Freitag beim After-Work-Renntag in Langenhagen. Und Pedroza wurde aus hannoverscher Sicht zum Spielverderber. Bult-Trainer Christian Sprengel hatte den ehemaligen Derby-Favoriten Boscaccio für den „Preis der Privatbank ODDO BHF“ aufgeboten, ein Ausgleich-I-Rennen über 1900 Meter. Im Sattel: Star-Jockey Andrasch Starke. Die Kombination war Mit-Favorit, Quoten-Hit war allerdings Yaa Salaam – mit Pedroza im Sattel.

4.400 Besucher beim After-Work-Renntag

Boscaccio erwischte einen guten Start, setzte sich mit Starke gleich an die Spitze des Feldes und führte bis zum Schlussbogen. Dann mischte auch die Konkurrenz mit. Pedroza fand mit Yaa Salaam die Lücke, preschte hinein – und flitzte auf und davon. Boscaccio wurde durchgereicht auf den vorletzten Platz des Siebener-Feldes. Yaa Salaam aus dem Stall von Top-Trainer Andreas Wöhler galoppierte derweil leicht und locker zum Sieg. Pedroza musste nicht mehr viel machen. Von der Wiese aufs Treppchen! „Ich lege mich da gleich wieder hin“, flachste der Mann aus Panama „es ist viel zu heiß.“ Wie er schwitzten bei schwülen 30 Grad auch 4.400 Besucher, die nach der Arbeit Vergnügen und Ablenkung auf der Bult suchten.

Boscaccio-Trainer Sprengel konnte dagegen nicht zufrieden sein. Seine Erklärung: Die zwar dringend nötige Bewässerung des Geläufs war etwas zu viel des Guten für den sensiblen Hengst. „Der Boden war für ihn nicht hart genug“, sagte Sprengel. In Berlin vor wenigen Wochen war Boscaccio in einem ähnlichen Feld schon einmal auf ähnlicher Position gelandet. „Da war er stärker“, fand Starke und schloss daraus: „Vielleicht mag er Rechtskurse lieber.“ In Hannover müssen die Pferde links herum. Ob die These stimmt, ist fraglich. Denn Boscaccio war auf seiner Heimbahn noch ungeschlagen, die zwei Siege liegen allerdings auch schon zwei Jahre zurück.