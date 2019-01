Von Haber zu Prokop und zurück: Franz Semper ist zurück in Leipzig

Leipzig. Sein Debüt in der Bundesliga ist eigentlich noch gar nicht lange her, das für die Nationalmannschaft erst recht nicht. Im Oktober des vergangenen Jahres stand Franz Semper zum ersten Mal unter Bundestrainer Christian Prokop auf der Platte. Testspiel gegen Israel. Nur wenig später wurde es für den 21-Jährigen plötzlich ernst: Nominierung für den WM-Kader und Anreise nach Köln. Weg von einem Leipziger Trainer, hin zu seinem ehemaligen Leipziger Trainer.

Zurecht, denn auf der Karriereleiter des 21-Jährigen ist mit der WM-Teilnahme ein weiterer großer Schritt getan. Die Medaille blieb aus, hätte eigentlich gut in seine Sammlung gepasst: WM-Bronze holte er mit der U21-Nationalmannschaft, EM-Silber mit der U20. Die Chance auf Gold nahmen ihm die Norweger, Bronze verspielte man sich gegen die Franzosen. „Es gab sicherlich schon bessere Nächte“, resümiert Semper zurück in der Messestadt. So richtig in Worte fassen, konnte er seine Erfahrungen noch nicht. Klar sei aber: Er habe viele positive Erfahrungen und Bilder von der WM mit nach Hause genommen.