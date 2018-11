Von Lisa Müller bis Cathy Hummels: Die Spielerfrauen der Bayern-Stars

Das Posting schlug hohe Wellen in den sozialen Medien und heizte das Klima bei den kriselnden Bayern weiter an. Doch vor allem zeigt es eines: Spielerfrauen jubeln längst nicht mehr nur ihren Gatten auf der Tribüne zu oder winken freundlich in die Kameres. Sie können, wie im Fall von Lisa Müller, eine kleine Vereinskrise verursachen.