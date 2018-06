Von Löw bis Umbruch - was passiert, wenn Deutschland wirklich ausscheidet?

Anzeige

Es war die größte Erfolgsmeldung in der wackeligen Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die WM. Kurz vor der vorläufigen Kaderbekanntgabe am 15. Mai im Dortmunder Fußballmuseum verlängerte Joachim Löw seinen Vertrag als Bundestrainer vorzeitig – bis 2022. Ein Coup, der dem DFB gelungen war. Schließlich hatte es Gerüchte gegeben, dass Löw noch mal etwas anderes machen und einen europäischen Topklub übernehmen wolle. Stattdessen konnte der DFB mit seinem Weltmeistertrainer nun bis zur nächsten Endrunde in Katar planen. Zumal es nach SPORTBUZZER-Informationen im neuen Kontrakt keine Ausstiegsklausel mehr gibt. Bislang hatte Löw nach der WM 2018 die Möglichkeit, aus dem Vertrag auszusteigen – unabhängig vom Abschneiden in Russland.

Klar ist jedoch auch, Vertragskonstellation hin oder her: Ein Aus in der Gruppenphase würde vieles ändern. Gar alles? Es wäre nicht das erste Mal in der Fußballgeschichte, dass eine vorzeitige Vertragsverlängerung, die allerorts erst bejubelt wurde, später von Fans kritisiert wird: „Warum hat man das gemacht, völlig ohne Not?“ Zum Zeitpunkt der Verlängerung hat kaum jemand für möglich gehalten (inklusive des Autors dieses Textes), dass gerade einmal vier Wochen später ein Text erscheint, der Löws Zukunft thematisiert.

Doch die Fragen drängen sich auf: Was passiert, wenn Deutschland heute Abend verliert und erstmals in der WM-Historie in der Gruppenphase ausscheidet? Nach Spielen gegen Mexiko und Schweden? Was wäre dann? Bei allem verdienten Kredit, den Löw bei den Fans hat: Es könnte eine Eigendynamik im Land entstehen. Logisch, Erfolgsmensch Löw beschäftigt sich mit einem möglichen Ausscheiden im Vorfeld nicht. In Sotschi zeigte er sich wieder mal betont locker, ging früh morgens an der Strandpromenade joggen, posierte für Fotos, flachste mit den Fans.

Am Freitag präsentierte sich der Bundestrainer selbstbewusst, energisch und entschlossen: „Morgen zählt es! Und ich bin absolut sicher, dass es eine Reaktion geben wird.“ Löw zweifelt nicht. Und beim DFB und den deutschen Fans gibt es (noch) keinerlei Zweifel an ihm. Sowohl Grindel als auch Bierhoff sprachen dem Weltmeistermacher mehrfach das Vertrauen aus. Dies würde sich nach SPORTBUZZER-Informationen im Falle des WM-GAUs nicht ändern. Auch wenn das Verhältnis zu Bierhoff im Zuge der Quartierentscheidung für Russland etwas gelitten hat – ein Löw-Rauswurf ist ausgeschlossen ob seiner Verdienste.

Das ist Deutschlands WM-Kader - mit Rückennummern Rückennummer 1 - Manuel Neuer (32 Jahre, FC Bayern, 74 Länderspiele/0 Tore): Stand zum ersten Mal am 29. Mai 2009 im Kader der Nationalmannschaft. Neun Jahre später fährt er mit dem Team zu seiner dritten WM. © imago Rückennummer 22 - Marc-André ter Stegen (26, FC Barcelona, 19/0): Obwohl er beim FC Barcelona als Stammtorhüter eine fantastische Saison gespielt hat, muss er sich mit dem Platz hinter Manuel Neuer begnügen. Absolvierte bereits 2012 sein erstes Länderspiel mit 20 Jahren. © imago Rückennummer 12 - Kevin Trapp (27, FC Paris Saint-Germain, 3/0): Er hat das Rennen um das dritte Ticket auf der Torwartposition gegen Bernd Leno für sich entschieden. Das ist in der "Torwartnation" Deutschland zwar eine Auszeichung seiner Qualität, an Neuer und Ter Stegen kommt er aber nicht vorbei. © 2018 Getty Images Rückennummer 18 - Joshua Kimmich (23, Bayern München, 27/3): Jogis Lieblingsschüler ist gesetzt auf der rechten Abwehrseite. Löste Philipp Lahm auf dieser Position ab und wurde Nationalspieler des Jahres 2017. © imago Rückennummer 17 - Jérôme Boateng (29, Bayern München, 70/1): Arbeitet sich langsam wieder an die Mannschaft ran. Bis zur WM sollte er wieder voll einsatzfähig sein und dürfte dann gesetzt sein - wie auch schon bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014. © imago Rückennummer 16 - Antonio Rüdiger (25, FC Chelsea, 23/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft. In der deutschen Verteidigung ist er als Backup dabei. © imago Rückennummer 4 - Matthias Ginter (24, Borussia Mönchengladbach, 17/0): War erst einer der Wackelkandidaten, jetzt aber sicher im Aufgebot mit dabei. In der Abwehr flexibel einsetzbar. © imago Rückennummer 5 - Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Eine feste Größe beim DFB. An ihm führt auch in Russland kein Weg vorbei. © imago Rückennummer 15 - Niklas Süle (22, FC Bayern München, 9/0): Spielte beim FC Bayern eine gute Saison als Vertretung von Mats Hummels und Jerome Boateng. Sollten Boateng oder Hummels nicht rechtzeitig fit werden, könnte er auch in Russland zu Einsätzen kommen. © 2018 Getty Images Rückennummer 3 - Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auf seiner Position links hinten in der Viererkette ist er unangefochten. Seinen Stammplatz dürfte der Debütant von 2014 sicher haben. © imago Rückennummer 6 - Sami Khedira (31, Juventus Turin, 73/7): Muss um seinen Stammplatz im zentralen Mittelfeld kämpfen. Bringt mit fast zehn Jahren als Nationalspieler die meiste Erfahrung mit. © imago Rückennummer 2 - Marvin Plattenhardt (26, Hertha BSC Berlin, 6/0): Darf als Backup von Hector mit nach Russland. © 2018 Getty Images Rückennummer 21 - Ilkay Gündogan (27, Manchester City, 24/4): Muss sich keine Sorgen um seine WM-Teilnahme machen. Spielte in England eine starke Saison und wurde Meister. War nach seinem DFB-Debüt 2011 aber oft verletzt, zudem fiel sein Foto mit Erdogan negativ auf. © imago Rückennummer 19 - Sebastian Rudy (28 Jahre, FC Bayern, 24/1): Gab vor der WM 2014 sein Debüt, wurde aber vor eben dieser Weltmeisterschaft sowie der EM 2016 noch aus dem vorläufigen Kader gestrichen. Seine Allrounder-Qualitäten machen ihn wertvoll. © 2018 Getty Images Rückennummer 8 - Toni Kroos (28, Real Madrid, 82/12): Er ist der Boss im Mittelfeld. Zählte bereis in seinem Debüt-Jahr 2010 zu den Stammspielern. © imago Rückennummer 14 - Leon Goretzka (23, Schalke 04, 14/6): Seine starke Entwicklung ist auch dem Bundestrainer nicht entgangen, weswegen Goretzka mit nach Russland darf. Auf Einsatzzeiten zu kommen, wird für ihn aber schwierig. © imago Rückennummer 10 - Mesut Özil (29, FC Arsenal, 89/22): Hat aktuell immer wieder Rückenprobleme, gab allerdings selbst schon Entwarnung. Das Gündogan-Foto fügt auch ihm ein "Geschmäckle" bei. Muss trotzdem nicht um seinen Stammplatz zittern. © imago Rückennummer 7 - Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 42/6): Führte das DFB-Team als Kapitän beim Confed Cup an, wurde außerdem zum besten Spieler des Turniers gekürt. Löw dürfte auf ihn als Joker setzen. Es wäre nach der WM 2014 und EM 2016 sein drittes großes Turnier. © imago Rückennummer 20 - Julian Brandt (22 Jahre, Bayer 04 Leverkusen, 14 Länderspiele /1 Tore): Durfte bisher noch kein großes Turnier spielen, war aber immerhin beim Confed Cup mit dabei. Mehr als die Joker-Rolle dürfte er nicht bekommen. © imago/Ulmer Rückennummer 11 - Marco Reus (28, Borussia Dortmund, 29/9): Er verpasste bereits die WM 2014 und die EM 2016. Es wäre somit sein erstes großes Turnier. Bisher läuft auf dem Weg dahin alles nach Plan. © imago Rückennummer 13 - Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Natürlich sicher mit dabei. Kam in der Bundesliga immer besser in Form und will es nicht bei zehn WM-Treffern belassen. © imago Rückennummer 9 - Timo Werner (22, RB Leipzig, 12/7): Wenn er weiter so gut drauf bleibt, dann dürfte er im Sturm gesetzt sein. Gab erst vor etwas mehr als einem Jahr sein Debüt und will jetzt bei der WM durchstarten. © imago Rückennummer 23 - Mario Gomez (32, VfB Stuttgart, 73/31): Er hat sich im Duell der klassischen Mittelstürmer gegen Sandro Wagner durchgesetzt. Sein Wechsel zum VfB Stuttgart in der Winterpause hat sich daher bezahlt gemacht. Letztlich ist vielleicht auch seine Erfahrung in der DFB-Elf sein großer Vorteil - unter Löw hat er immerhin schon über 70 Spiele bestritten. © 2018 Getty Images

Und Löw selbst? Wer ihn kennt, der weiß, dass der 58-Jährige niemand ist, der davonläuft. Allerdings ist Löw selbstkritisch genug, um zu wissen, dass im Falle eines frühen Ausscheidens alles hinterfragt werden muss – auch seine eigenen Entscheidungen. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland verriet Löw vor der WM zudem, dass er bereits nach dem Titelgewinn in Brasilien Motivationsprobleme hatte. Könnte er sich tatsächlich noch einmal aufraffen und einen kompletten Neuanfang starten nach dem größten WM-Desaster der Historie?

"In Katar werden wir eine andere Mannschaft haben"

Im selben Interview sagte Löw: „Wir brauchen Veränderungen, und das wird auch nach diesem Turnier wieder so sein. In Katar werden wir wieder eine andere Mannschaft haben – und diese aufzubauen, das ist für mich schon jetzt eine riesige Motivation.“ Scheidet Deutschland in der Vorrunde aus, dürfte der angekündigte Umbruch deutlich größer ausfallen als angedacht. Denkbar, dass dann auch einige Spieler ihren Rücktritt erklären.