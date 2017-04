Von RB bis Legida: Angebliche Spuren nach Sachsen und Leipzig

Es werde neben anderen Spuren geprüft, ob das Attentat möglicherweise eine Gegenreaktion politisch radikalisierter Fans aus dem Freistaat war. Möglicher Hintergrund: Anfang Februar waren RB-Anhänger, darunter Frauen und Kinder, beim Bundesligaspiel in Dortmund von BVB-Fans mit Steinen beworfen und aufs übelste beschimpft worden.

Und das Blatt geht noch weiter: Die in einem der Bekennerschreiben formulierten Forderungen nach einer Schließung der Airbase in Rammstein und dem Abzug deutscher Tornados aus Syrien decke sich mit Forderungen des Leipziger Pegida-Ablegers „Legida“ und ihm nahe stehenden rechtspopulistischen Organen, wie dem „Compact Magazin“.