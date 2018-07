Von RB Leipzigs Ersatzbank in der zweiten Liga ins WM-Finale von Moskau

Die, die ihn kennen, sagen, dass er ein schwieriger, aber auch guter Typ sei. Marvin Compper hat mit Rebic in Florenz und Leipzig gespielt und im RB-Trikot gegen den Frankfurter. „Ante hat eine harte Schale und einen weichen Kern“, sagt der 33-Jährige, der seit Januar 2018 bei Celtic Glasgow unter Vertrag steht und aktuell in der Champions-League-Qualifikation spielt. „Ante hat alles, was einen richtig guten Stürmer ausmacht. Das sieht man jetzt in Frankfurt und bei der WM. Er war in Leipzig noch extrem jung, wusste selbst nicht, was er für ein großes Potenzial hat.“ In seinem Leipziger Jahr lässt Rebic außer Compper, Yussuf Poulsen, Clubarzt Frank Striegler und Physiotherapeut Alexander Sekora nicht viele an sich heran. Leipzig ist nicht seine Stadt, RB nicht sein Club. An freien Tagen setzt er sich in seinen 911er und braust nach Frankfurt zu seinen kroatischen Freunden.