Von Stadionausbau bis zum Wechsel in die Formel 1: Die besten Aprilscherze der Teams aus M-V

Am Ostersonntag war das Internet voller sensationeller Nachrichten. Allerdings haben sich viele Klubs den berühmten Scherz am 1. April erlaubt. Vieles war dabei - von Stadionausbau bis eine Kooroperation mit Drittligist FC Hansa Rostock. An Kreativität mangelte es den Vereinen in den sozialen Netzwerken nicht.