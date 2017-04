Vor 30 Jahren zog der 1. FC Lok gegen Bordeaux ins Europapokal-Finale ein

In der LVZ-Kuppel trafen sich am Freitagabend Helden von einst um sich gemeinsam an eines der größten Spiele in der Leipziger Fußballgeschichte zu erinnern.

Anzeige

Leipzig. Herzliche Begrüßung von Cheftrainer zu Cheftrainer. „Gewinn du erstmal wieder ein Spiel“, sagte Hans-Ulrich Thomale (72), Erfolgscoach des 1. FC Lok in den 80er-Jahren, seinem damaligen Spieler und heutigen Nachfolger Heiko Scholz (51) bei der herzlichen Umarmung im Foyer der LVZ. Beide gehörten fast auf den Tag 30 Jahre nach dem Einzug ins Europapokal-Finale zu den Ehrengästen des MDR und der LVZ, in deren Kuppelhalle am Freitag vor 250 Besuchern, als die „Lange Lok-Nacht“ aufgezeichnet wurde.

Fotogalerie: Der Talk zu 30 Jahren Lok gegen Bordeaux in der LVZ-Kuppel 30 Jahre Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux - in der LVZ-Kuppel erinnerten sich blau-gelbe Größen an das legendäre Halbfinale. (@Christian Modla) (2) 30 Jahre Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux - in der LVZ-Kuppel erinnerten sich blau-gelbe Größen an das legendäre Halbfinale. (@Christian Modla) (4) © Christian Modla 30 Jahre Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux - in der LVZ-Kuppel erinnerten sich blau-gelbe Größen an das legendäre Halbfinale. (@Christian Modla) (3) 30 Jahre Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux - in der LVZ-Kuppel erinnerten sich blau-gelbe Größen an das legendäre Halbfinale. (@Christian Modla) (1) 30 Jahre Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux - in der LVZ-Kuppel erinnerten sich blau-gelbe Größen an das legendäre Halbfinale. (@Christian Modla) (6) 30 Jahre Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux - in der LVZ-Kuppel erinnerten sich blau-gelbe Größen an das legendäre Halbfinale. (@Christian Modla) (10) 30 Jahre Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux - in der LVZ-Kuppel erinnerten sich blau-gelbe Größen an das legendäre Halbfinale. (@Christian Modla) (5) 30 Jahre Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux - in der LVZ-Kuppel erinnerten sich blau-gelbe Größen an das legendäre Halbfinale. (@Christian Modla) (8) 30 Jahre Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux - in der LVZ-Kuppel erinnerten sich blau-gelbe Größen an das legendäre Halbfinale. (@Christian Modla) (7) 30 Jahre Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux - in der LVZ-Kuppel erinnerten sich blau-gelbe Größen an das legendäre Halbfinale. (@Christian Modla) (9) 30 Jahre Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux - in der LVZ-Kuppel erinnerten sich blau-gelbe Größen an das legendäre Halbfinale. (@Christian Modla) (11)

Nach dem 1:0-Sieg in Bordeaux und der 0:1-Niederlage vor über 100.000 Zuschauern im Zentralstadion entschied Lok das Halbfinale im legendären Elfmeterschießen für sich. Moderatorin Stephanie Müller-Spirra meinte zu Beginn: „Diesen besonderen Moment Fußball-Geschichte wollen wir feiern.“ Thomale sagte nach dem lauten Begrüßungsapplaus: „Es freut mich, dass diese Leistung auch 30 Jahre später honoriert wird und der Saal voll ist.“ Die Saison, die damals grandios endete, begann für die Lok-Elf mit einer schweren Durchfall-Erkrankung nach einem Aufenthalt in der Sowjetunion. Fast die gesamte Mannschaft lag bis zu fünf Wochen im St. Georg in Quarantäne. Doch diese Zeit schweißte extrem zusammen.

Der "wunderschönste" Augenblick: Müllers Elfmeter

„Ich habe Uli Thomale viel zu verdanken, er hat mir vertraut und mich zum Stammspieler gemacht, als ich von Chemie zu Lok gekommen bin. Es war eine herrliche Zeit“, sagte Heiko Scholz rückblickend. 30 Jahre nach dem Halbfinale erinnerte sich auch Hans-Joachim Schröter, Live-Reporter des DDR-Fernsehens, genau: „Diese Menschenmassen zu sehen, diese Euphorie im Stadion zu spüren – das vergisst man nicht. An diesem Abend stand nach dem frühen Rückstand die kämpferische Komponente im Mittelpunkt. Obwohl man als Reporter auch kritisieren soll, habe mich sehr für die Mannschaft gefreut.“ Eigentlich war Reporter Gottfried Weise für Lok auserkoren, doch wegen dessen Weiterbildungsmaßnahme kam Schröter in den Genuss, den 1. FC Lok nach Bordeaux zu begleiten. Das Rückspiel bezeichnet er als „absolute Sternstunde meiner Reporterlaufbahn“.

Dies konnte Wolfgang Altmann aus Spielersicht nur bestätigen. „Der wunderschönste Augenblick war, als René Müller den entscheidenden Elfer versenkte“, sagte der heute 64-Jährige, den trotz des „Eisernen Vorhangs“ seit DDR-Zeiten eine Freundschaft mit dem aus Mannheim stammenden Klasse-Spieler Gernot Rohr (63) von Girondins Bordeaux verbindet.

Die „Lange Lok-Nacht“ sendet das MDR-Fernsehen in der Nacht zum Sonntag ab 0.30 Uhr, ein ausführlicher Bericht folgt am Montag in der gedruckten Ausgabe der Leipziger Volkszeitung und im Sportbuzzer.

KOMMENTIEREN