Vor Champions-League-Finale: Zidane scherzt über Klopp - "War besser als er"

Vier Finals, vier Niederlagen. Jürgen Klopps Bilanz der letzten Jahre liest sich wahrlich nicht gut. Im Champions League Finale gegen Real Madrid hat "Kloppo" jetzt die Gelegenheit, dem Stigma zu entkommen und sich in Liverpool ein Denkmal zu setzen, wir blicken vorher zurück auf seinen Final-Fluch. Klickt euch durch die Galerie! © Getty Images/Montage

Jürgen Klopps Finalfluch beginnt im Jahr 2013 im zugleich größten Spiel seiner Karriere: Mit Borussia Dortmund hat er es sensationell ins Champions-League-Finale geschafft, auf dem Weg dahin unter anderem Real Madrid ausgeschaltet. In Wembley kommt es zum deutsch-deutschen Finale gegen den FC Bayern - mit dem besseren Ende für die Münchener: Die Führung durch Mandzukic in der 60. Minute kann Ilkay Gündogan per Foul-Elfmeter noch aus. Arjen Robbens Tor in der 89. Minute bricht der Henkelpott-Kampagne der Dortmunder aber das Genick und "Kloppo" darf an der Trophäe nur vorbeigehen. © 2013 Getty Images

Im Jahr darauf folgt direkt der zweite Akt in Klopps Final-Pleiten-Serie. Im DFB-Pokal-Finale muss er sich erneut dem FC Bayern geschlagen. Dieses Mal ist es fast noch tragischer: In der 64. Minute schießt Mats Hummels, damals noch beim BVB, eigentlich ein Tor, der Bal überquert die Linie. Schiedsrichter Florian Meyer gibt den Treffer allerdings nicht. Stattdessen geht das Spiel in die Verlängerung und Bayern gewinnt 2:0. Kloppo geht wieder leer aus. Immerhin ist das Spiel ein deutlicher Wink in Richtung Torlinientechnik. © 2014 Getty Images

Auch 2015 schafft es Klopp mit Dortmund ins Finale des DFB-Pokal. Klopps Abschied vom BVB ist besiegelt, die Bundesliga-Saison mit dem 6. Platz unzufriedenstellend gelaufen. Das Finale sollte den großen goldenen Abschied nach sieben Jahren "echte Liebe" geben. Doch - sie ahnen es - Klopps Finalmisere hält an: Dortmund geht zwar früh mit 1:0 in Führung, doch Wolfsburg gewinnt die Überhand und siegt am Ende verdient mit 3:1. So bleibt Klopp zum Abschied nur die Silbermedaille und das Wolfsburger Spalier. © 2015 Getty Images