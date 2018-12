Vor dem Bayern-Spiel von RB Leipzig: Sabitzer fällt aus - Kampl erleidet Kopfverletzung

Leipzig. Den Sieg gegen Mainz im Rücken, das Spiel beim FC Bayern vor Augen: RB-Trainer Ralf Rangnick hat kaum Zeit zum Durchatmen und muss seine Mannschaft schon wieder umbauen. Marcel Sabitzer wird am Mittwoch definitiv ausfallen. Der Österreicher sah am Sonntag seine fünfte gelbe Karte und ist damit gesperrt. "Marcel hatte vier gelbe Karten, irgendwann kommt die Fünfte, das war klar. Nun hat er sie jetzt bekommen, umso wichtiger ist es, dass er gegen Bremen wieder spielen kann", so der Trainer.