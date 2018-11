Vor der Auslosung: Das sind die möglichen Gegner der Recken im EHF-Pokal

Ein schönes Glas Rotwein in Spanien bei La Rioja und Prachtstrände an der Cote d’Azur bei St. Raphaël – oder doch Touren über die Dörfer nach Polen und Kroatien? Für die Recken ist am Donnerstag alles drin im Lostopf, wenn die Gruppen des EHF-Pokals ermittelt werden. Eine Übersicht der Lostöpfe.

Anzeige

„Das ist kein Wunschkonzert, es hat alles Vor- und Nachteile“, sagt Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der TSV Hannover-Burgdorf, der bei der Auslosung am Donnerstag in Wien (ab 10:45 Uhr bei uns im Liveticker!) dabei sein wird. Ab 11 Uhr werden die vier Gruppen ermittelt, die Recken sind in Topf 1. „Natürlich sind uns Gegner am liebsten, bei denen sich die Reisestrapazen in Grenzen halten“, sagt Christophersen und räumt ein: „Ich werde da schon mit einer gewissen Spannung im Bauch sitzen.“

Traumlos Lissabon Benfica Lissabon war fast optimal, zumal die Schlachtenbummler eine einfache Anreise hatten. „Besser kann es eigentlich nicht mehr kommen“, so Christophersen, „und die 80 Fans waren uns eine tolle Hilfe.“ Entscheidend ist für den Bundesligisten aber der Faktor Zeit. Bis zum Beginn der Gruppenphase am 9. Februar kann selbst eine Busreise in die entlegenste Region geplant werden. „Das ist für uns deutlich einfacher abzuhandeln. Und deshalb grübeln wir jetzt nicht, wie wir das mit bestimmten Gegnern logistisch lösen“, so Christophersen. Für die dritte Qualifikationsrunde allerdings war der Gegner Benfica Lissabon kurzfristig ermittelt worden. Das bedeutete Stress im laufenden Ligabetrieb, den will die TSV diesmal unbedingt vermeiden. Zumal es in der Bundesliga nicht rund läuft. „Die Auslosung ist natürlich wichtig. Aber am Sonntag kommt der THW Kiel“, sagt Christophersen.

Das sind die schönsten Jubelbilder vom Spiel des Handball-Europapokals zwischen SL Benfica und der TSV Hannover-Burgdorf Martin Ziemer, Torhüter der "Recken", ballt beide Fäuste. ©

Anzeige

„Jetzt sind nur noch Klubs dabei, die gut Handball spielen können" Egal, ob Spanien oder Mazedonien, eins ist Christo­phersen klar: „Jetzt sind nur noch Klubs dabei, die gut Handball spielen können. Da gibt es die ganz großen Unterschiede nicht mehr.“ Froh sind die Recken jedoch, dass es nicht wieder nach Portugal gehen kann. Der FC Porto hat den SC Magdeburg ausgeschaltet und ist mit Hannover im selben Topf. „Porto hat sicherlich das größte Ausrufezeichen gesetzt“, sagt Christophersen.

Das sind die Lostöpfe

Auslosung des EHF-Pokals: Das sind dir Töpfe Topf 1: Fraikin BM. Granollers (Spanien) ©