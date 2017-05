Vor DFB-Pokalfinale gegen BVB: Eintracht Frankfurt suspendiert Varela

Schon am Samstag steigt das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt in Berlin. Gerade für den Underdog Eintracht Frankfurt ist es das Spiel der Saison, für etliche Spieler der Höhepunkt ihrer Karriere. Aber nicht für Guillermo Varela ...

Varela hatte sich in dieser Woche in einem Tattoo-Studio in Bad Vilbel ein neues Motiv auf dem rechten Unterarm stechen lassen. Ein körperlicher Eingriff, der nicht unbedenklich ist. Medizinisch sei eine Tätowierung wie eine oberflächliche Hautwunde zu behandeln, weswegen sich Profis im Normalfall außerhalb des Spielbetriebs unter die Nadel setzen.

Das Problem daran: Bis zur kompletten Abheilung des Tattoos soll unter anderem auf körperliche Belastungen verzichtet werden.