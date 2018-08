Vor DFB-Pokalspiel wurde Mannschaftsbus von Jahn Regensburg bei Chemie Leipzig beschmiert

Leipzig (thth). Vor dem Spiel zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem SSV Jahn Regensburg am Sonntag haben Unbekannte den Mannschaftsbus der Gäste mit grüner Farbe beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, wurden zudem Aufkleber auf der Frontscheibe hinterlassen. Die Täter schlugen wohl in der Nacht zum Sonntag zu. Die Beschädigung wurde am nächsten Morgen entdeckt. Die Aufkleber konnten entfernt werden, die Farbe aber nicht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt, so die Polizei.