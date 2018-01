Vor EM-Showdown: Heftiger Eklat zwischen Handball-Team und Bundestrainer

Das war ein Handball-Desaster! Nach einem phasenweise unterirdischen 27:31 gegen Spanien ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft sang- und klanglos bei der EM in Kroatien ausgeschieden. Allerdings war dafür nicht nur die sportliche Leistung ausschlaggebend: Vor dem entscheidenden Spiel hat es offenbar einen heftigen Streit zwischen Bundestrainer Christian Prokop und den "Bad Boys" gegeben.

Vor der Neuauflage des EM-Endspiels 2016 wollte Prokop seine Mannschaft in einer Halle am Hotel anschwitzen lassen - doch der 39-Jährige ist mit dem Einsatz und der Leidenschaft seiner Mannschaft nicht einverstanden. Es kommt zum Eklat: Prokop wird sauer, brüllt die Spieler an - und verlässt erzürnt die Halle. Das berichtet die Bild. Es ist nicht das erste Mal, dass es zwischen Mannschaft und Trainer zum Zerwürfnis kommt.