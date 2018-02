Vor Eröffnung: Die wichtigsten Fragen zu Olympia 2018 in Pyeongchang

1924, Chamonix (Frankreich). Ursprünglich waren die Wettkämpfe Ende Januar, Anfang Februar 1924 als internationale Wintersportwoche im Rahmen der Sommerspiele von Paris deklariert. Erst im Frühjahr beschloss das Internationale Olympische Kommitee (IOC), das Turnier zu Olympischen Winterspielen zu machen. Norwegen gewann mit 17 Medaillen den Medaillenspiegel. Deutschland hatte aufgrund des Ersten Weltkriegs keine Einladung bekommen. Hier zu sehen ist der Einlauf britischer Athleten. © imago

1928, St. Moritz (Schweiz). 1928, St. Moritz (Schweiz). Erfolgreichster Sportler bei den zweiten Winterspielen waren mit je zwei Goldmedaillen der Norweger Johan Grøttumsbråten und der Finne Clas Thunberg. Thunberg, vier Jahre zuvor schon mit fünf Medaillen bester Mann ist nach wie vor einer der zehn besten Wintersportler aller Zeiten. Im Bild eine Infotafel der 1927 erbauten Olympiaschanze. © imafo

1932, Lake Placid (USA): In Lake Placid wurden Medaillen im Bobsport, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Ski Nordisch vergeben. Curling, Eisschnelllauf der Frauen und Hundesschlittenrennen waren Demonstrationswettbewerbe und liefen außer Wertung. Das Bild zeigt den Einmarsch der US-Mannschaft, die den New Yorker Gouverneur und späteren Präsidenten Franklin D. Rossevelt (Tribüne) begrüßt. Die Gastgeber belegten im Spiegel Platz eins mit 12 Medaillen vor Norwegen (10) und Schweden (3). © imago

1932, Lake Placid (USA). Am olympischen Eishockeyturnier 1932 nahmen nur Kanada, die USA das Deutsche Reich und Polen teil. Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden in Hin- und Rückspiel. Die Entscheidung um den Titel fiel zwischen Kanada und den USA. Das erste Aufeinandertreffen hatte Kanada nach der zweiten Overtime für sich verbucht. Im entscheidenden Spiel gab es keinen Sieger. Nach drei Verlängerungen wurde das Spiel unentschieden gewertet (2:2). Das Deutsche Reich, das Polen zweimal geschlagen hatte, gewann Bronze. © imago

1936, Garmisch-Partenkirchen (Deutschland). Die Winterspiele 1936 in Nazi-Deutschland erreichen einen neuen Teilnehmerrekord - Sportler aus 28 Staaten traten an. Neu im Repertoire: Alpine Skirennen. Kalle Heikkinen (Schweden, Foto) gewann das Rennen über 50 Kilometer Marathon. Fun Fact: Wegen der Austragung der Olympischen Winterspiele gingen die bayrischen Gemeinden Garmisch und Partenkirchen 1935 zur Markgemeinde Garmisch-Partenkirchen zusammen. Etwa 500.000 Menschen besuchten die Wettkämpfe. © imago

1936, Garmisch-Partenkirchen (Deutschland). Der Norweger Ivan Ballangrud holt im Eisschnelllauf Gold über 500 Meter, 5000 Meter und 10.000 Meter sowie die Silbermedaille über 1500 Meter. © imago

1948, St. Moritz (Schweiz): 1940 stand St. Moritz als Ausrichter zur Debatte, weil Sapporo (Japan) aufgrund des Japanisch-Chinesichen Krieges die Winterspiele zurückgeben musste. Die Neuvergabe scheiterte wegen Diffenrenzen. Letztendlich wurden die Spiele wegen des Zweiten Weltkriegs 1940 abgesagt. 1948 war St. Moritz zum zweiten Mal Gastgeber. Die Alpinwettbewerbe wurden auf sechs aufgestockt. Kurioses ereignete sich im Eishockeyturnier: Die USA schickte aufgrund von Verbandsquerelen zwei Teams. Eine Mannschaft durfte teilnehmen, wurde nach dem Turnier disqualifiziert. Das Bild zeigt das Entzünden der olympischen Flamme. © imago

1948, St. Moritz (Schweiz). Bei den zweiten Spielen in in St. Moritz debütierten die Staaten Chile, Dänemark, Island, Libanon und Südkorea. Norwegen und Schwqeden belegten mit je zehn Medaillen (4 Gold, 3 Silber, 3 Bronze) Platz eins im Medaillenspielgel. Auf dem Bild bewerten Kampfrichter einen Frauen-Wettkampf im Eiskunstlauf. © imago

1952, Oslo (Norwegen): Erstmals wurden die Winterspiele von einer Frau, der norwegischen Prinzessin Ragnhild, eröffnet. Grund war, dass sich ihr Vater, König Haakon VII. zu Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen britischen König Georg VI. in London aufhielt. Herausragender Sportler war der Norwegere Hjalmar Andersen, der im Eisschnelllauf drei Olympiasiege errang. Auf dem Bild entzündet Eigil Nansen, der Enkel von Polarforscher, Zoologe und Friedensnobelpreisträger Fridthjof Nansen, entzündet olympische Flamme. © imago

1952, Oslo (Norwegen). Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs nahmen wieder deutsche Sportler an Olympischen Spielen teil. Sie holten sieben Medaillen (3 Gold, 2 Silber, 2 Bronze). Österreich, bei dessen Team Engelbert Haider auf einen Start verzichtete, weil er während des Krieges zu den deutschen Besatzungstruppen in Norwegen gehörte, landete hinter dem deutschen Team. Im Foto rast der Österreicher Othmar Schneider zu Silber in der Abfahrt. © imago

1956, Cortina d'Ampezzo (Italien). Cortina d'Ampezzo sollte bereits 1944 Austragungsort der Wettkämpfe werden. Aufgrund des Zweiten Weltkriegs wurden die Winterspiele abgesagt. Mit der Alpin-Skirennläuferin Giuliana Chenal Minuzzo sprach erstmals eine Frau den Olympischen Eid bei den Eröffnungsfeierlichkeiten. Diese Spiele waren die ersten, die im Fernsehen übertragen wurden. Die UdSSR gewann den Medaillenspiegel mit 16 Medaillen und durchbrach die Vormachtstellung Kanadas im Eishockey. © imago

1956, Cortina d'Ampezzo. Jahrelang war die Nationalmannschaft Kanadas das Nonplusultra im olympischen Eishockey. In sieben Turnieren gewann Kanada sechsmal Gold (Olympiasieger 1936 war Großbritannien gegen Kanada). In Cortina löste die UdSSR, die erstmals bei olympischen Winterspielen antrat, die Nordamerikaner ab, die die nur Dritte wurden. Im Finale besiegte die Sowjetunion die USA (hier ein Bild aus dem Spiel USA gegen Polen, 4:0). © imago

1960, Squaw Valley (USA). Das kanadische Eiskunstlaufpaar Barbara Wagner und Robert Paul holt Gold im Eiskunstlauf. Kurios: Sie mussten ihre Kür unterbrechen, weil die Schallplatte gesprungen war. Sie durften neu beginnen und blieben fehlerlos. © imago

1964, Innsbruck (Österreich). Schweigeminute: Kurz vor den Olympischen Winterspielen 1964 starben zwei Sportler im Training. Der Skirennfahrer Ross Milne raste jenseits der Piste gegen einen Baum. Kurz darauf verstarb der britische Rennrodler Kazimierz Kay-Skrzypeski kurz vor den ersten olympischen Rodelwettbewerben im Eiskanal. Die sowjetische Sportlerin Lidija Skoblikowa überragte mit vier Siegen in den vier Eisschnelllaufwettbewerben der Frauen - ein Novum. © imago

1968, Grenoble (Frankreich). Die zweiten in Frankreich ausgetragenen Winterspiele (im Bild die 90-Meter-Skisprungschanze auf dem Berg Saint-Nizier) waren geprägt von einer deutlichen Dezentralisierungstendenz, wie sie sich auch 1992 in Albertville wiederholen sollten. Die Wettkampforte waren bis zu 65 Kilometer vom Stadtkern entfernt. Erstmals führten Verantwortliche Dopingkontrollen durch. Zudem traten die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokratische Republik (DDR) zum ersten Mal mit zwei getrennten Teams an. © imago

1972, Sapporo (Japan). Das Foto zeigt Eisskulpturen in winterolympischem Flair in Sapporo. Größter Erfolg für die Gastgeber: Yukio Kasaya, Akitsugu Konno und Seiji Aochi holten im Skispringen von der 70-Meter-Schanze den ersten Dreifachsieg für Japan. In der Geschichte zuvor verzeichnete das Olympiateam erst eine Silbermedaille durch Chiharu Igaya aus dem Jahr 1956 (Cortina d'Ampezzo). © imago

1976, Innsbruck (Österreich). Ursprünglich waren die Spiele 1976 nach Dever (USA) vergeben. Bei einem Referendum lehnte ein Großteil der Bevölkerung die Austragung der Olympischen Winterspiele ab. So kam Innsbruck ins Spiel. Da der Winter warm und schneearm war, das Bundesheer musste Schnee aus anderen Regionen herschaffen und verteilen. Wenige Stunden vor der Eröffnungszeremonie setzte starker Schneefall ein. © imago

1976, Innsbruck (Österreich). Die Sternstunde des deutschen Eishockeys. Aufgrund des besseren Torquotienten gegenüber Finnland und den USA holte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft (Foto: Erich Kühnhackl) 1976 überraschend Bronze. Das erfuhren die Spieler allerdings nicht auf dem Eis, sondern in der Kabine. Das Team war der Meinung, dass der direkte Vergleich mit dem verlorenen Spiel gegen Finnland entscheidend sei. © imago

1980, Lake Placid (USA). Die Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele 1980 in Lake Placid fand im Reiterstadion statt. Erstmals nahm die Volksrepublik China an den Spielen teil, da das IOC zuvor Taiwan nicht zugelassen hatte. Die Zyprioten Lina Aristodimou, Andreas Pilavakis und Philippos Xenophontos (Ski Alpin) waren die ersten Akteure ihres Landes, die jemals bei Olympischen Spielen angetreten waren. Trotz des Boykotts der Sommerspiele in Moskau durch die USA und andere westeuropäische Staaten wegen der sowjetischen Invasion in Afghanistan, flogen die Olympia-Mannschaften der UdSSR, der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), der Tschechoslowakei, Ungarns und Bulgariens ein. Die Sowjetunion gewann den Medaillenspiegel im Land des Feindes. Doch ein Olympiasieg blieb der Sbornaja versagt - im Eishockey. © imago

1980, Lake Placid (USA). Als "Miracle on Ice" bleibt der Olympiasieg des US-Amerikanischen Eishockeyteams 1980 im eigenen Land in Erinnerung. Der große Favorit aus der Sowjetunion, der die vier vorangegangenen Turniere gewonnen hatte und seit 1963 bis auf drei Ausnahmen durchgehend Weltmeister geworden war, musste sich mit Platz zwei begnügen. Im Vorfeld der Spiele rekrutierte der neue Nationaltrainer Herb Brooks ein neues Team aus College-Spielern. Ziel war eine olympische Medaille. Eine Woche vor Eröffnung der Spiele kassierte dieses Team eine 3:10-Pleite gegen den großen Rivalen aus Osteuropa. Die Finalrunde der besten vier Teams wurde im Gruppenmodus ausgetragen, wobei die Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen wurden. Am ersten Spieltag schlug die USA den haushohen Favoriten überraschend 4:3 und legte den Grundstein für den Olympiasieg. ABC-Kommentator Al Michael prägte den Begriff des Wunders auf dem Eis. Im zweiten Spiel drehte das US-Team im letzten Drittel einen Rückstand gegen Finnland und holte Gold (Foto). © imago

1984, Sarajewo (Jugoslawien, heute Bosnien-Herzegowina). Bei den Winterspielen in Sarajewo 1984 (Foto: Eröffnungsfeier) gewann die Deutsche Demokratische Republik erstmals den Medaillenspiegel (9 Gold, 9 Silber, 6 Bronze). Die BRD (2 Gold, 1 Silber, 1 Bronze) landete abgeschlagen gleichauf mit Kanada auf Rang acht. Kurios: Liechtenstein schnitt mit zwei Bronzemedaillen besser ab als die Wintersportnation Österreich, für die Abfahrtspezialist Anton Steiner einen einzigen dritten Platz gewann. © imago

1984, Sarajewo (Jugoslawien, heute Bosnien-Herzegowina). Biathlet Peter Angerer (rechts, mit Fritz Fischer) holte in Sarajewo über 20 Kilometer eine von zwei bundesdeutschen Olympiasiegen. © imago

1988, Calgary (Kanada). Eiskunstläuferin Katharina Witt holte in der Kür eine der letzten Goldmedaillen für die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Wenige Monate später gab es den Staat in dieser Form nicht mehr. Nach den Olympischen Spielen 1988 tourte Witt zehn Jahre lang mit Holiday on Ice und anderen Eisshows durch die Welt. 1994 gelang ihr Comeback in Lillehammer mit einem 7. Platz für die BRD. © imago

1988, Calgary (Kanada). Neben Jamaika feierten auch Fidschi, Guam, Guatemala und die Niederländischen Antillen Olympia-Premiere im Winter. Doch einzig der jamaikanische Viererbob um Dudley Stokes, Devon Harris, Michael White und Samuel Clayton schrieb Geschichte - und zwar die zum Disney-Film Cool Runnings. Erfolgreichste Sportler waren Yvonne van Gennip (Niederlande, Eisschnelllauf) und Matti Nykänen (Finnland, Skispringen) mit je drei Olympiasiegen. © imago

1988, Calgary (Kanada). Die jamaikanische Bobmannschaft stellte 1988 in Calgary nicht die einzige Kuriosität dar. Der britische Skispringer Michael Edwards, bekannt unter dem Namen Eddie the Eagle, war ein Freak unter den Skispringern. Der Exot wurde mit seinem komischen Talent in beiden Wettkämpfen abgeschlagen Letzter - hatte aber Spaß. © imago

1992 Albertville (Frankreich). Die Olympischen Winterspiele in Albertvile (Foto: Eröffnungsfeier) brachte den Organisatoren viel Kritik ein. Bis zu dem Zeitpunkt waren die Spiele in Albertville diejenigen, mit den höchsten Kosten. Zudem führte die Dezentralisierung mit weiten Fahrtstrecken zu enormer Umweltbelastung.Das Organisationskomitee verteilte die Wettkämpfe auf neun Orte, die teilwesie nur durch schwer zugängliche Gebirgsstraßen erreichbar waren. © inago

1994, Lillehammer (Norwegen). Die Olympischen Winterspiele in Lillehammer waren die ersten nach der neuen Zeitrechnung. Bis 1992 fanden Winter- und Sommerspiele im gleichen Jahr statt. Entscheidend dafür war, dass große Fernsehanstalten nicht zweimal innerhalb weniger Monate hohe Millionenkosten für die Übertragungen zahlen wollte. Der IOC-Beschluss stammte übrigens aus dem Jahr 1986. Russland nahm erstmals seit den Sommerspielen 1912 unter dieser Bezeichnung an Olympischen Spielen teil. Das Bild zeigt die Flaggenübergabe durch IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch (in rot) an den Bürgermeister von Nagano (links). © imago

1998, Nagano (Japan). Bei den Olympischen Winterspielen im japanischen Nagano (hier ein Bild von der Abschlussfeier) traten Sportlerinnen und Sportler aus 72 Nationen an darunter erstmals Akteure aus Aserbaidschan, Kenia, Mazedonien, Uruguay und Venezuela. Der kenianische Skilangläufer Philip Boit war einer von drei afrikanischen Sportlern (außerdem Shirene Human, Alexander Heath, beide Südafrika) in Nagano. Einziger Sportler in den Farben Belgiens war der Eisschnellläufer Bart Veldkamp, der 1992 und 1994 für die Niederlande antrat. Er holte Bronze über 5000 Meter. Die US-Amerikanerin Tara Lipinski wurde mit 15 jüngste Goldmedaillengewinnerin (Eiskunstlauf) in einer Einzelsportart aller Zeiten. © imago

1998, Nagano (Japan). Snowboard (im Bild der Kanadier Michael Michalchuk mit einem Backside Air) wurde zum ersten Mal ins olympische Programm aufgenommen (genau wie Curling und Frauen-Eishockey). In den vier Wettbewerben bei Frauen und Männern holte das deutsche Team eine Gold- und eine Silbermedaille. © imago

2002, Salt Lake City (USA). Die Olympischen Winterspiele in Salt Lake City schrieben vor allem seine Geschichte - die des Shorttrackläufers Steve Bradbury (links). Der Australier qualifizierte sich für Halbfinale und Finale nur, weil der vor ihm rennende Athlet stürzte. Im Schlusslauf lag Bradbury weit zurück. Der Amerikaner Apolo Anton Ohno (Mitte) war auf dem Weg zu Gold, als das Feld zu Fall kam - außer Bradbury. Der Australier lief als Olympiasieger jubelnd über die Ziellinie. © imago

2002, Salt Lake City (USA). Das deutsche Bob-Team gewann beide Wettbewerbe. Hier startet der Zweierbob mit Christoph Langen (vorn) und Markus Zimmermann zum Olympiasieg. Im Viererbob holten André Lange, Enrico Kühn, Kevin Kuske und Carsten Emsbach Gold. © imago

2006, Turin (Italien). Mit 80 teilnehmenden Nationen verzeichneten die Olympischen Winterspiele im italienischen Turin einen neuen Rekord. Erstmals dabei waren Äthiopien mit dem Langläufer Robel Teklemariam und Madagaskar mit dem Skirennläufer Mathieu Razanakolona. GroßerAufreger: Am 18. Februar ließ die italienische Staatsanwaltschaft die Unterkünfte der österreichischen Biathleten und Skilangläufer durchsuchen. Grund war die Anwesenheit des wegen Dopingvergehen gesperrten Langlauftrainers Walter Mayer. Mayer und zwei Biathleten tauchten ab. Der Coach versuchte auf der Flucht eine Polizeikontrolle zu umgehen, rammte einen Streifenwagen und wurde festgenommen. Er wurde vom Verband entlassen, die beiden Biathleten sowie vier Langläufer auf Lebenszeit von Olympischen Spielen ausgeschlossen. © imago

2006, Turin: Es waren die Spiele von Biathlet Michael Greis. Greis war mit drei Olympiasiegen zweiterfolgreichster Akteur hinter dem südkoreanischen Shorttrackläufer Ahn Hyun-soo. Der damals 29-Jährige aus Füssen lebte nur 500 Meter vom Biathlonstadion entfernt auf einem alten Bauernhof und ist hier mit Vater und Schwester und zwei seiner drei Medailen zu sehen. Später komplettierte der Olympiasieg im 15-Kilometer-Massenstart seinen Dreifach-Triumph. © imago

2010, Vancouver (Kanada). Für das deutsche Olympiateam waren es sehr erfolgreiche Spiele. Die Mannschaft holte mit 30 Medaillen die zweitmeisten Treppchenplätze hinter den USA. Hier feiert die deutsche Biathlonstaffel (4x6 Kilometer) mit Kati Wilhelm (von links) Simone Hauswald, Martina Beck und Andrea Henkel Bronze. © imago

2010, Vancouver (Kanada). Lindsey Vonn gewann das Abfahrtsrennen vor ihrer Landsfrau Julia Mancuso. © imago

2014, Sotschi (Russland). Bei der Wahl zum Austragungsort für die Olympischen Winterspiele 2014 setzte sich Sotschi (51 Stimmen) in der entscheidenden Abstimmung mit nur vier Stimmen Vorsprung gegenüber Pyeongchang (Südkorea, 47) durch. Erstmals fanden also Winterspiele in einer Stadt mit subtropischem Klima statt. Weil Infrastruktur, Verkehr und Flughafen komplett überholt wurden, sind die Spiele von Sotschi mit einem Investitionsvolumen von mehr als 40 Milliarden Euro die bislang teuersten Spiele aller Zeiten. © imago