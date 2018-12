Vor 96-Duell mit Bayern: Hier ist Weydandt besser als Lewandowski

Tore: Lewandowski hat neunmal in der Bundesliga getroffen und sechsmal in der Champions League. Be­zogen wird das hier und im Folgenden immer auf die ak­tuelle Saison. In der Königsklasse steht Weydandt fürs Erste noch bei null Toren, aber in der Bundesliga hat er schon dreimal getroffen. Und nicht zu vergessen die beiden Tore im Pokal beim 6:0 in Karlsruhe, als die 96-Welt noch in Ordnung war. Lewandowski hat im DFB-Pokal nur einmal getroffen.

Spielzeit pro Tor: In dieser Kategorie siegt der Junge aus der Provinz. In Groß Munzel mögen sie uns die Einordnung verzeihen, vor vier Jahren kickte er ja noch dort in der Kreisliga. Weydandt braucht für ein Tor nur 91 Minuten, trifft also etwa einmal pro kompletter Partie.

Lewandowski dagegen benötigt 129 Minuten für ein Tor in der Liga. Weydandt trifft schneller – und das bei Mitspielern, die deutlich we­niger in der Lage sind, brauchbare Vorlagen und Flanken zu liefern.