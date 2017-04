Vor Ingolstadt-Spiel: Magen-Darm-Virus bei RB Leipzig

Der Schotte Burke konnte am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Keeper Coltorti wird am Donnerstag auf dem Platz erwartet. „Der dürfte auch langsam wieder die Toilette zu Hause verlassen haben“, scherzte Hasenhüttl, der genesen bei der Pressekonferenz saß. Der Trainer sagte: „Wenn es mal ein, zwei Tage nicht so richtig schmeckt, ist es auch nicht so schlimm. Zumindest für mich. Aber wir waren froh, dass es bis auf Fabio und Oliver sonst keinen aus dem Spielerkreis erwischt hat.“ Auch Torhüter Marius Müller fehlte in dieser Woche. Er hatte sich einen grippalen Infekt eingefangen.