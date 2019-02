Vor Oberliga-Topspiel: Dicke Luft zwischen Hannover Scorpions und Tilburg Trappers

Public Viewing als Alternative für die Scorpions-Fans

Bleibt nur noch die Frage zu klären: Wie kommt es überhaupt dazu? Es ist immer schwer zu klären, wer angefangen hat und wer Revanche nimmt. Fakt ist, dass seit den vergangenen Play-offs die Fronten zwischen beiden Vereinen verhärtet sind. In dieser Saison wurden beim ersten Spiel in Tilburg Fans der Mellendorfer vom Trappers-Sicherheitsdienst angegriffen, so die Darstellung der Scorpions-Seite. Die Trappers-Sichtweise: Einige Gäste-Fans hätten Sitzschalen aus dem Block gerissen und in diesen uriniert. Beim Spiel danach in der Wedemark meldeten die Tilburger Schäden an ihrem Mannschaftsbus, was jedoch weder Videoaufzeichnungen noch Polizeiberichte bestätigen können.

Auf jeden Fall wird am Freitag wieder Eishockey gespielt. Dann werden die Scorpions versuchen, ihren ersten Sieg überhaupt in Tilburg einzufahren. Daumen drücken können die Scorpions-Fans in der Herzblut-Bar in Mellendorf, Industriestraße 37, wo es ein Public Viewing auf Großbildleinwand geben wird.