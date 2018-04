Vor Partie bei RB Leipzig: Fans von Olympique Marseille ziehen vor Anpfiff über die Leipziger Karli

Doch laut Polizeisprecherin Birgit Höhn blieb alles friedlich. Die Fans hätten sich in einer Bar auf der Karli getroffen und sich dann in Richtung City begeben. „Vor der Polizeidirektion in der Dimitroffstraße wurden die Fans festgesetzt“, so Höhn. Dort sei mit ihnen vereinbart worden, dass sie zurück über die Karli laufen. Einige der Fans wollten zudem vom Bahnhof aus mit dem Zug abreisen. Auf der Karli kam es wegen des Einsatzes zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.