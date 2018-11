Vor Partie gegen Salzburg: RB Leipzigs Kampl und Sabitzer trainieren nur individuell

Alle drei hatten am Samstag beim 0:1 der Leipziger in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen den VfL Wolfsburg verletzt gefehlt. Kampl wegen Beschwerden am Sprunggelenk, Sabitzer wegen Waden- und Upamecano wegen Knieproblemen. Ob Kampl und Sabitzer einsatzfähig sind in der Partie an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/Nitro und DAZN) ist offen. Definitiv weiter fehlen wird im verletzten Emil Forsberg bereits einer der Leipziger Mittelfeldstrategen.