Vor Derby Köln gegen Leverkusen: Massenschlägerei zwischen Hooligans

Celtic Glasgow vs. Glasgow Rangers: Mit bisher 408 Auflagen ist das legendäre „Old Firm“-Derby das am häufigsten ausgetragene Lokalduell weltweit. © imago

Inter Mailand vs. AC Mailand: Vor einigen Jahren waren diese Duelle auch mitentscheidend für die Meisterschaft – inzwischen geht es nur noch um die Stadtherrschaft. © imago