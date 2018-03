DFB-Pressekonferenz mit Bierhoff und Müller vor Spiel gegen Spanien zum Nachlesen

Die WM 2018 naht – und so langsam stehen auch die ersten Trikots fest. Wie die Mannschaften in Russland auflaufen werden, das erfahrt ihr in dieser Fotostrecke – klickt euch durch! © Adidas/dfb.de

Deutschland: Als Deutschland gegen Argentinien 1990 seinen dritten Weltmeistertitel errang, wurde das Trikot genauso berühmt wie die Spieler selbst. 2018 kann „Die Mannschaft“ zeigen, dass sie den Weltmeistertitel verteidigen kann. © Adidas

Deutschland: Das grüne Auswärtstrikot erlangte nach dem siegreichen Halbfinalspiel von 1990 gegen England über Nacht Kultstatus. Angelehnt daran wurde das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft gestaltet. © Adidas

Spanien: Angelehnt an das Heimtrikot der WM 1994 wird „La Furia Roja“ (die rote Furie) so in Russland auflaufen. Der sattrote Stoff wird mit einem Längsbalken auf der linken Seite akzentuiert. So hoffen die Spanier, den WM-Titelgewinn von 2010 zu wiederholen. © Adidas

Spanien: In einem himmelblauen, mit Dreiecken verzierten Trikot werden die Spanier ihre Auswärtsspiele antreten. © Adidas

Kolumbien: Wie in den 90ern sorgen „Los Cafeteros“ (die Kaffeeplücker) mit furiosem Angriffsfußball für Aufsehen. Ihr Trikot für 2018 ist vielversprechend, kraftvoll kanariengelb mit wunderbar eingearbeiteten rot-blauen Akzenten. © Adidas

Kolumbien: Bei der WM 1938 trugen die Kolumbianer ihr Trikot zum ersten Mal. Das Auswärtstrikot sah genauso wie das aktuelle Trikot aus und wurde mit landestypischen Merkmalen verziert. © Adidas

Argentinien: 1991 konnte „La Albiceleste“ (die Weiß-Himmelblauen) nach drei Jahrzehnte dauerndem Warten die wichtigste Trophäe Südamerikas gewinnen. Dieses Trikot ist vom Triumph der Kontinentalmeisterschaft inspiriert. Der Vizeweltmeister will nach einer durchwachsenen Qualifikation wieder angreifen. © Adidas

Argentinien: Mit zwei aufeinanderfolgenden Titeln in den frühen 90ern konnten die Argentinier beweisen, dass sie die beste Mannschaft Südamerikas waren. Deswegen wurde das Auswärtstrikot neu aufgelegt, um dies wieder unter Beweis stellen zu können. © Adidas

Belgien: Für die „Red Devils“ (rote Teufel) wurde das Trikot aus dem Jahr 1984 neu aufgelegt. Das Trikot ist ungewöhnlich, mit einem großen Wappen im Zentrum und gelben Akzenten, die an das Burlington-Muster erinnern. © Adidas

Belgien: Mit diesem Auswärtstrikot soll für die Belgier ein goldenes Zeitalter auch auswärts beginnen. © Adidas

Russland: Der WM-Gastgeber wird in einem roten Trikot mit weißen Streifen an den Ärmeln auflaufen. Das Heimtrikot der „Sobornaja“ (Auswahl) erinnert stark an das Team der Sowjetunion, das 1988 die Goldmedaille in Seoul gewann. © Adidas

Russland: Das Gastgeberteam der WM wird in diesem Trikot zu seinen Auswärtsspielen auflaufen. © Adidas

Schweden: Das traditionelle Design der Trikots der „Blågult“ wird nach 2006 wieder bei der WM zu sehen sein. © Adidas

Schweden: Dieser Klassiker wird die schwedische Nationalmannschaft bei Auswärtsspielen begleiten. © Adidas

Japan: Das Trikot der „Samurai Blue“ soll mit seinem auffälligen Design die japanische Handwerkskunst symbolisieren. © Adidas

Japan: Die Japaner werden ihre Auswärtsspiele in diesem schlichten Trikot absolvieren. © Adidas

Mexiko: Das Trikot der „El Tri“ (die drei – angelehnt an die drei Landesfarben) erinnert an die goldene Ära der Mexikaner. © Adidas

Mexiko: Das Auswärtstrikot mit den drei Nationalfarben erinnert stark an die Ausrüstung in den 70ern. © Adidas

Uruguay: Die „La Celeste“ (die Himmelblauen) wollen in ihren klassischen Trikots mehr erreichen als 2014, als im Achtelfinale Schluss war. © Puma

Ägypten: „Die Pharaonen“ werden bei ihrer dritten WM-Teilnahme ihre Spiele in diesem schlichten Trikot austragen. © Adidas

Island: Die erste Weltmeisterschaft werden „Strákarnir okkar“ (unsere Jungs) in einem Design, das durch die Elemente Eis, Lava, Wasser und Feuer geprägt ist. Mit Huh-huh-huh zur nächsten Sensation. © Errea

Costa Rica Die „Los Ticos“ (Spitzname für die Einwohner Costa Ricas) werden in einem roten Trikot mit weißem Streifen ihre Spiele bestreiten. © New Balance

Schweiz: Die „Nati“ will in einem schlichten Rot zeigen, zu was das Team fähig ist. © Puma

Serbien: Nach der WM 2010 und der verpassten Qualifikation für die WM 2014 wollen die „Beli Orlovi“ (die weißen Adler) bei der WM in Russland ihre Spiele in diesem Trikot gewinnen. © Puma

Peru: Die „La Blanquirroja“ (die Rot-Weißen) nehmen nach 1982 wieder an einer WM teil. Die Landesfarben Rot und Weiß zieren das Heimtrikot. © Umbro