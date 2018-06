Regen-Chaos in Kasan: Joachim Löw kommt zu spät zum Abschlusstraining

Die deutsche Nationalmannschaft musste vor dem letzten WM-Gruppenspiel am Mittwoch ohne Abschlusstraining in der Kasan-Arena auskommen. Die für den Dienstagabend im Stadion angesetzte Einheit wurde wegen schlechten Wetters gestrichen – offenbar, um den Rasen für das Spiel rund 24 Stunden später nicht zu sehr zu beschädigen. Die Südkoreaner traf das gleiche Schicksal. Der DFB verlegte das Training schließlich in das kleinere Elektron-Stadion.

Dort konnten die Übungen nach einem Wetterumschwung in der Abendsonne absolviert werden - allerdings zunächst ohne Joachim Löw. Der Bundestrainer musste zunächst die offizielle Pressekonferenz in Kasan absolvieren und konnte erst danach zum Trainingsgelände fahren. „Es stört, dass Jogi etwas später kam. Das ist das Einzige“, erklärte Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff. Zum Stadion-Umzug sagte er: „Ich hoffe es macht nichts aus. Wir wollten ins Stadion, damit man die Atmosphäre mitbekommt. Aber die Bedingungen hier sind gut und die Koreaner haben das gleiche Problem.“

Die Witterungsbedingungen am Nachmittag dürfte die Weltmeister von 2014 im aktuellen deutschen Kader an das dritte Vorrundenspiel vor vier Jahren im brasilianischen Recife erinnern. Auch rund um die Partie gegen die USA hatte es in Strömen geregnet. Am Ende siegte Deutschland 1:0.