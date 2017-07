Vorbild Gomez: RB Leipzigs Nationalstürmer Werner will zur WM 2018

Der große Traum von Timo Werner ist die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Im Trainingslager von RB Leipzig sprach der Stürmer über seine Zukunft beim Vizemeister, Nackenschmerzen vom Finale des Confed Cups und Wunschgegner in der Champions League.

Seefeld. Der beste Stürmer Deutschlands weilt erst seit Donnerstag wieder beim Vizemeister RB Leipzig. Nach seinem zweiwöchigen Urlaub stellte sich Timo Werner am Freitag während des Trainingslagers den Fragen der Journalisten. Dabei wirkte der 21-Jährige aufgeräumt und erwachsener als es sein Alter vermuten lässt. Werner sprach auch über sein Vorbild Mario Gomez sowie die großen Fußstapfen von Pierre-Emerick Aubameyang und Robert Lewandowski.

Werners zweiwöchiger Urlaub

„Der war kurz, aber ich habe den Ball ganz bei Seite gelegt. Umso schwerer natürlich, jetzt wieder anzufangen. … Mit einem Titel im Rücken habe ich den Urlaub sehr genossen. Ich war in Berlin und zu Hause in Stuttgart, habe auch eine weitere Reise nach Thailand unternommen. Ich hätte mir schon noch eine Woche mehr gewünscht. Aber es geht einfach nicht, weil wir mit der WM im nächsten Jahr und der Champions League jetzt einen engen Terminplan haben. … Ich bin noch so jung, ich kann das vielleicht besser wegstecken, als manch anderer.“

Bedeutung des Confed Cups

„Es war nochmal mehr Aufmerksamkeit und es ging auch um weltweite Präsenz. Das war ein hohes Niveau, dass mich auf die Champions League eingestimmt hat. Da werden wir auch auf solche Brocken treffen. Am Ende auch Stammspieler zu sein und den Titel zu holen, hat mich sehr gefreut.“ Der goldene Schuh steht übrigens in Werners Leipziger Wohnung in der Vitrine.

Zukunft bei der Nationalmannschaft und Joachim Löws Abschiedsworte

„Er hat zu uns allen gesagt, dass wir gute Chancen haben fürs nächste Jahr. Jeder der sich zeigen und spielen durfte, hat es sehr gut gemacht, sonst hätten wir nicht den Titel gewonnen. … Wenn ich in die Saison reingehen würde und es mir scheiß egal wäre, ob ich dabei bin oder nicht, wäre das natürlich die falsche Einstellung. Bei RB spielt man auch für die WM vor. Ich hoffe, es gelingt mir so wie im letzten Jahr.“

Konkurrent Mario Gomez im Nationalteam

„Mario war früher mein Vorbild, oder ist es immer noch. In Stuttgarter Zeiten habe ich ihn hautnah miterlebt, als ich in der Jugend war. Ich beobachte ihn, wenn überhaupt, immer noch als Fan. Ich will nicht so vermessen sein, dass ich sage, ich will ihm bei der WM den Stammplatz klauen.“

Eine Traumsaison

„In der Sommerpause hat man schon darüber nachgedacht, dass es eine sehr verrückte Saison war. Wenn man überlegt wo ich her kam: Ich mit dem VfB abgestiegen, um dann in der nächsten Saison Vizemeister und Confed-Cup-Sieger zu werden und den Goldenen Schuh zu gewinnen, das ist schon ein kleiner Traum und ein bisschen wie ein Märchen.“

Vergleich mit den Toptorjägern der Bundesliga

Mit Torschützenkönig Aubameyang und Bayernstar Lewandoswki will sich Werner noch nicht vergleichen. „Das sind internationale Topstürmer. Es ist schon beeindruckend, wie die ihre Tore machen. Sie sind auch erfahrener und älter, vor dem Tor etwas abgewichster. Ich brauche da noch die eine oder andere Chance mehr. Aber ich gebe mein bestes, dass ich mal in deren Fußstapfen treten kann. … Es war schön, da in der letzten Saison mal ran zu schnuppern. Natürlich muss mein Ziel sein, es annähernd wieder zu schaffen. Aber ich gehe nicht mit der Verpflichtung in die Saison, erneut mehr als 20 Tore zu schießen.“

Seine Zukunft bei RB Leipzig

„Ich fühle mich wohl hier. Man kann nie in die Zukunft schauen, aber ich habe hier in der letzten Saison meine Freude am Fußball wieder gefunden.“ Gespräche über eine Vertragsverlängerung habe es bisher mit RB Leipzig noch nicht gegeben. Wäre es eine Option, den Vertrag über das Jahr 2020 zu verlängern? „Eine Option wäre es auf jeden Fall. Aber ich habe immerhin noch drei Jahre Vertrag.“

Wunschgegner Champions League

„Da gibt es zwei Meinungen in der Mannschaft. Auf der einen Seite sind wir alle Sportler und wollen weiter kommen, da wünscht man sich natürlich nicht die besten Gegner. Auf der anderen Seite spielen wir das erste Mal Champions League, da wäre es nicht verkehrt, mal im Bernabéu, Camp Nuo oder im Old Trafford zu spielen. Das sind Reisen, die man sein Leben lang nicht vergisst.“

Zur Einführung des Videobeweises

„Von der Gelben Karte habe ich immer noch Nackenschmerzen. (Foul im Confed-Cup-Finale gegen Chile mit dem Ellbogen an Werner, das eigentlich rotwürdig war, Anm. der Red.) Wenn man es durchzieht, dann muss man es auch konsequent durchziehen. Es erleichtert den Schiedsrichtern knifflige Entscheidungen. Auf der anderen Seite haben Entscheidungen, über die man sich aufgeregt hat, den Fußball auch spannend gemacht. Aber im Großen und Ganzen stoppt es jetzt nicht unbedingt den Spielfluss, ich habe es ja beim Confed Cup erlebt.“

