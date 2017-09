Vorgeführt in der Königsklasse: Der FC Bayern geht in Paris unter

Mit der Aufstellung sendete Ancelotti ein deutliches Signal: ICH BIN HIER DER BOSS! Und verzockte sich. Seine Entscheidungen: Die ewige Flügelzange, das Pfund der Triple-Saison 2012/13, musste zuschauen.

Arjen Robben und Franck Ribéry, was dem Franzosen in seiner Heimat sicher nicht geschmeckt haben dürfte. Stattdessen Thomas Müller über (halb-)rechts und James Rodríguez über links. Was für ein Risiko – dem ersten schmeckt die Position nicht, der zweite hat sie bei Bayern noch nicht gespielt. „Das sind international erfahrene Spieler, vor ihnen hat der Gegner großen Respekt“, meinte ZDF-Experte Oliver Kahn und wunderte sich auch über des Trainers Verzicht auf Abwehrchef Mats Hummels: „Er wäre mit seiner internationalen Erfahrung ein wichtiger Spieler.“ Für ihn verteidigte Niklas Süle. Jérome Boateng, der sich nachmittags noch via Twitter auf das Match gefreut hatte („Großes Spiel heute Abend in Paris. Auf geht’s!“) saß gar nur auf der Tribüne.