Vorletzter WM-Test: Der Liveticker zum Spiel Österreich gegen Deutschland

Langsam wird es ernst. Am Samstag testet die deutsche Fußballnationalmannschaft in Klagenfurt gegen Österreich (18 Uhr, ZDF), die vorletzte Partie vor dem Start der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Für einige WM-Kandidaten ist das die letzte Gelegenheit, beim Bundestrainer für sich persönlich zu werben.

Wichtiger für Joachim Löw aber ist, das Team auf dem Weg zum am 14. Juni beginnenden Turnier in Russland voranzubringen. Die erstarkten Österreicher, die bei der WM fehlen, dienen als Testbarometer.

Der SPORTBUZZER präsentiert den Liveticker zum DFB-Testspiel.