"Vorsätzliche Körperverletzung": Die Netzreaktionen zum Ramos-Foul an Salah

Während der ägyptische Fußballverband weiter hofft, dass Mohamed Salah trotz der Schulterverletzung im Champions-League-Finale gegen Real Madrid an der Weltmeisterschaft in Russland teilnehmen kann, stürzen sich die Fans via Twitter auf den Verursacher dieser Verletzung: Real-Kapitän Sergio Ramos.

„Er zieht ihn auf die Schulter. Das ist schon brutal“, so beschrieb Liverpool-Trainer Jürgen Klopp beim ZDF die Aktion von Ramos in der ersten Halbzeit. Ramos hatte Salah im Fallen den Arm eingeklemmt, beim Sturz auf den Boden verletzte sich der Ägypter. Salah hatte nach einer Behandlung noch kurz weitergespielt, musste dann aber ausgewechselt werden.

Von "vorsätzlicher Körperverletzung", schreibt Twitteruser @nesralf96. Ein anderer Fußballfan postete ein Fotos, welches Ramos und Salah in einer Ringerpose zeigt. Darüber hinaus existieren eine Vielzahl an widerwärtigen Anti-Ramos-Tweets, die sogar zum Mord am Verteidiger aufrufen.

Der SPORTBUZZER hat einige Netzreaktionen zusammengestellt.