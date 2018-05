Bericht: Wagner verlängert bei Huddersfield - Olaf Rebbe wird neuer Sportdirektor

Sie wurden nominiert, obwohl niemand sie auf dem Zettel hatte: Die größten Kader-Überraschungen der deutschen Nationalelf bei Europa- und Weltmeisterschaften. Klickt euch durch die Galerie! © imago/Montage

WM 2018: Nils Petersen - Joachim Löw sorgt mit der - zumindest vorläufigen - Nominierung von Nils Petersen auch in diesem Jahr für eine ordentliche Überraschung. Petersen hat bisher nur in Juniorennationalmannschaften und in der Olympia-Auswahl 2016 Länderspiele bestritten. Die Zahlen sprechen allerdings für ihn: Er ist mit 15 Treffern für den SC Freiburg bester deutscher Torschütze der vergangenen Bundesliga-Saison. © 2016 Getty Images

WM 2014: Christoph Kramer - Den Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach holte Joachim Löw zur Vorbereitung auf die WM in Südtirol dazu, nachdem er schon drei Spieler aus dem vorläufigen 30er-Kader gestrichen hatte. Kramer schaffte am Ende sogar den Sprung nach Brasilien. In bleibender Erinnerung ist sein Einsatz im Finale, als er Sami Khedira vertreten musste und nach einem Zusammenprall mit Ezequiel Garay einen Blackout erlitt. Den Schiedsrichter fragte er daraufhin, ob das Spiel das Finale sei. © imago/Moritz Müller

WM 2014: Shkodran Mustafi - "Shkodran wer?", war bei so manchem die Reaktion, als Joachim Löw den Innenverteidiger in sein vorläufiges Aufgebot für das Turnier in Brasilien berief. Eigentlich schon aus dem Kader gestrichen, profitierte er noch von der Verletzung von Marco Reus. Und der Mann, der damals für Sampdoria Genua spielte, zahlte das Vetrauen des Bundestrainers mit guten Leistungen auf der Rechtsverteidigerposition zurück, bis er sich im Achtelfinale gegen Algerien verletzte. Sein WM-Auftritt wurde mit einem Wechsel zum FC Valencia belohnt. © imago/Sven Simon

WM 2014: Erik Durm - Joachim Löw nominierte Durm gleich nach seiner Debüt-Saison in der Bundesliga, in der der Linksverteidiger bei Dortmund Marcel Schmelzer vertreten hatte, als dieser länger verletzt war. Routinier Marcell Jansen musste deswegen zu Hause bleiben. Bei der WM kam Durm dann allerdings nicht zum Einsatz, weil Benedikt Höwedes zum Linksverteidiger umgeschult wurde. Weltmeister ist er dennoch. © 2014 Getty Images

WM 2010: Cacau - Ebenfalls etwas überraschend kam die Nominierung Cacaus. Der Deutsch-Brasilianer hatte erst im Jahr zuvor die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Der Stürmer vom VfB Stuttgart erhielt unter anderem den Vorzug vor Kevin Kuranyi. Gleich im ersten Spiel gegen Australien traf er eine Minute nach seiner Einwechslung. Mehr Tore kamen im Turnierverlauf allerdings nicht hinzu. © 2010 Getty Images

WM 2010: Holger Badstuber - Für die WM in Südafrika berief Joachim Löw 2010 den jungen Holger Badstuber in den DFB-Kader. Der 21-Jährige war beim FC Bayern unter Louis Van Gaal zum Stammspieler gereift. Auch Mats Hummels hatte sich bei Borussia Dortmund als Innenverteidiger profiliert. Hummels musste sich mit einer Nominierung allerdings noch gedulden. © 2010 Getty Images

EM 2008: Oliver Neuville - Vor seinem ersten großen Turnier als Nationaltrainer hatte Joachim Löw mit Marko Marin, Patrick Helmes und Oliver Neuville gleich drei Zweitliga-Profis nominiert. Neuville war letztlich der einzige der mit zum Turnier in der Schweiz und Österreich durfte. Eingesetzt wurde er am Ende nur sieben Minuten im Gruppenspiel gegen die Gastgeber aus Österreich. © imago/Laci Perenyi

WM 2006: David Odonkor - Ohne vorher ein einziges Spiel im Nationaltrikot gemacht zu haben, bekam der Dortmunder Flügelflitzer bei der Nominierung für die Heim-WM 2006 den Vorzug vor bekannteren Spielern wie beispielsweise Kevin Kuranyi. Unvergessen ist bis heute sein großer Moment bei dem Turnier: In der 91. Minute des Gruppenspiels gegen Polen servierte er von der Grundlinie mustergültig für Oliver Neuville, der zum erlösenden 1:0 einnetzte. © dpa

EM 2004: Thomas Brdaric - Vor der Europameisterschaft 2004 war Martin Max erneut bester deutscher Torschütze der Bundesliga-Saison. Diesmal nahm Rudi Völler lieber Thomas Brdaric mit. Der Stürmer war in der Nationalmannschaft noch unerfahren, verdrängte unter anderem auch Oliver Neuville, der schon 2002 dabei war, aus dem Kader. © imago/MIS

WM 2002: Carsten Jancker - In der Bundesliga-Saison 2001/2002 hatte Martin Max 18-mal getroffen und war damit zusammen mit Dortmunds Brasilianer Márcio Amoroso bester Torjäger. Carsten Jancker hatte beim FC Bayern kein einziges (!) Saisontor geschossen. Trotzdem nahm Rudi Völler lieber Jancker als Max mit nach Japan und Südkorea. Immerhin: Beim Turnier gelang dem Angreifer beim 8:0 gegen Saudi-Arabien ein Tor. © 2002 Getty Images

WM 1994: Stefan Effenberg - Wirklich überrascht von Effenbergs Nominierung dürfte eigentlich keiner gewesen sein. Dennoch überraschend: Effenberg war in der Saison vor dem Turnier nur Zweitligist. Mit dem AC Florenz konnte er kurz vor dem Turnier jedoch den Aufstieg in die Serie A feiern. © Getty/Bongarts

WM 1990: Günter Hermann - Die Devise von Nationaltrainer Franz Beckenbauer vor dem Turnier war, jede Position doppelt zu besetzen. Hermann war bis kurz vor der WM verletzt ausgefallen und deswegen erst auch nicht nominiert worden. Weil sich aber Holger Fach verletzte wurde er mit bis dahin nur einem einzigen Länderspiel nachnominiert. Beim Turnier setzte ihn Beckenbauer allerdings nicht ein. © imago sportfotodienst

WM 1990: Paul Steiner - Auch Steiner wurde nominiert, weil der "Kaiser" jede Position doppelt besetzen wollte. Er durfte als Backup für Libero Klaus Augenthaler mit. Bis zu seiner Nominierung hatte er kein einziges Länderspiel für die Nationalmannschaft absolviert. Seine einzige Partie im DFB-Trikot überhaupt durfte er dann im Testspiel kurz vor der WM gegen Dänemark bestreiten. © imago sportfotodienst

WM 1990: Frank Mill - Mill hatte als Mittelstürmer bei Borussia Dortmund in der Saison vor der WM ganze zwei Tore geschossen, durfte aber trotzdem mit nach Italien. Der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga, Stefan Kuntz, musste stattdessen zu Hause bleiben. © 1990 Getty Images

WM 1958: Fritz Walter - Der Kapitän der Weltmeister-Elf eine Überraschung? Das mag an Majestätsbeleidigung grenzen, doch Fritz Walter war bei der WM in Schweden schon stattliche 37 Jahre alt und die Öffentlichkeit sah seine erneute Nominierung durch Sepp Herberger kritisch. Walter lieferte aber abermals eine gute Turnierleistung ab. Er beendete seine Karriere 1959, was Sepp Herberger aber nicht davon abhielt, seinen Spielmacher vor der WM 1962 abermals um eine Teilnahme zu bitten - angeblich mit den Worten: "Fritz, Sie können mich doch nicht im Stich lassen." © imago/Horstmüller