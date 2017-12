Die große Abstimmung: Wir suchen die "Legende des hannoverschen Fußballs"!

Dieter Schatzschneider: Mit 138 Toren ist „der Lange“ (Jahrgang 1958) bis heute mit großem Abstand Rekordtorschütze von Hannover 96 – obwohl er immer wieder wegen geringer Laufbereitschaft und eigensinniger Spielweise in der Kritik stand. Zwischen 1978 und 1989 war er insgesamt dreimal bei Hannover 96, zwischenzeitlich bei fünf anderen Vereinen. Bei Hannover 96 arbeitet er als Scout und Markenbotschafter. © Imago/Rust

Peter Anders: In 14 Jahren stand der Abwehrspieler in ganzen 458 Spielen für Hannover 96 auf dem Platz. Nur Jörg Sievers schaffte insgesamt mehr Einsätze für die Roten.

Jörg Sievers: 492 Einsätze zwischen 1989 bis 2003 – der Torwart (Jahrgang 1965) ist unangefochtener Rekordspieler von Hannover 96. Und auch danach ist der Pokalheld von 1992 immer ein Roter geblieben: Als Torwarttrainer hat er etliche Cheftrainer bei Hannover 96 erlebt. © imago/Horstmüller

Jürgen Bandura: In 298 Spielen stand der Linksverteidiger und Linksaußen (Jahrgang 1940) für Hannover 96 auf dem Platz. Danach trainierte Bandura unter anderem den VfV Hildesheim und den FC Stern Misburg. Danach arbeitete er jahrelang als Coach im Nachwuchsbereich von Hannover 96. © imago/Kicker/Metelmann

Rainer Behrends: Machte 139 Zweitligaspiele für den SV Arminia Hannover, spielte auch für Arminia und Ricklingen. © imago/Rust

Frank Hartmann: Von 1980 bis 1989 spielte der Mittelstürmer (Jahrgang 1960) bei Hannover 96, unterbrochen von einem Jahr bei Bayern München – wo er immerhin auch im Europapokal der Landesmeister traf und deutscher Meister wurde. © imago/Rust

Mathias Kuhlmey: Der Verteidiger spielte in seiner Profikarriere (Jahrgang 1966) zwölf Jahre für Hannover 96 - von 1984 bis 1996. Kuhlmey machte somit 284 Spiele für die Roten, von der Bundesliga bis runter in die Regionalliga Nord. © imago/Rust

Hans Siemensmeyer: 76 Tore erzielte Siemensmeyer (Jahrgang 1940) von 1965 bis 1974 für die Roten – nur Dieter Schatzschneider traf häufiger. Viele sagen, Siemensmeyer sei der beste Spieler, den Hannover 96 je hatte. Nach seinem Karriereende trainierte er den TSV Havelse zehn Jahre lang und führte den Verein in die Regionalliga. © imago/Horstmüller

Bastian Hellberg: Von 1983 bis 1990 war der Verteidiger und Libero eine feste Größe im Team der Roten, kam auf 181 Einsätze. © imago/Rust

Franz-Josef Pauly: Der Torwart (Jahrgang 1949) stand von 1971 bis 1977 in 171 Spielen im Tor von Hannover 96. © imago/Rust

Karsten Surmann: Von 1980 bis 1992 war Surmann (links) als Libero und im defensiven Mittelfeld der Roten unterwegs. Sein 380. und letztes Pflichtspiel: das DFB-Pokalfinale 1992, das 96 sensationell gegen Borussia Mönchengladbach gewann.

Michael Gue (links): War bester Torschütze von Hannover 96 im Aufstiegsjahr 1984/85. Außerdem erzielte er ein Tor des Monats. © Sascha Priesemann

Karl-Heinz Mrosko: Stand in der Zeit von 1969 bis 1971 insgesamt 50 Mal für den FC Bayern München auf dem Platz. Nach einem Zwischenstopp beim 1. FC Nürnberg spielte der gebürtige Lindauer von 1972 bis 1973 das erste Mal für Hannover und kehrte nach sechs Jahren 1979 nochmal zu den Roten zurück. Für Arminia Hannover erzielte er 91 Treffer in 125 Spielen. Nach seinem Karriereende als Profispieler trainierte Mrosko zahlreiche Vereine in der Region Hannover, darunter der TSV Havelse und Arminia Hannover.

Klaus Wunder absolvierte zwischen August 1974 und Dezember 1975 insgesamt 43 Partien für den FC Bayern München. Zur Rückrunde der Saison 1975/76 wurde der Stürmer an Hannover 96 ausgeliehen und nach sechs Monaten fest von den Roten verpflichtet. Insgesamt drei Jahre trug Wunder das 96-Trikot und erzielte in 75 Spielen 33 Treffer. © imago/Fred Joch

Klaus Bohnsack: Der Abwehrspieler (Jahrgang 1940) verbrachte seine ganze Profi-Karriere bei Hannover 96. Von 1960 bis 1971 absolvierte er 142 Spiele für die Roten. Bohnsack musste seine Fußball-Laufbahn frühzeitig beenden, weil er sich eine Herzerkrankung zuzog. © imago/Kicker/Metelmann

Bernd Krumbein: Am 15.05.1976 bestritt er für die Roten seine einzige Partie in der 1. Bundesliga gegen den KFC Uerdingen. Der Angreifer wurde für 15 Minuten eingewechselt. Die nächsten Schritte in seiner Karriere machte er bei Arminia Bielefeld, OSV Hannover, 1. FC Union Solingen und Arminia Hannover. In der 2. Bundesliga Nord gelangen ihm sogar 39 Tore. © imago/Horstmüller

Karl-August Herbeck (20 Jahre 9 Monate 0 Tage): Der Stürmer spielte nur in Hannover, bei 96 und beim OSV. Am 24.06.1972 debütierte er gegen Eintracht Frankfurt in der 1. Bundesliga. 15 Einsätze bekam er insgesamt bei den Roten. © imago/Horstmüller

Jürgen Rynio: 203 Spiele machte der Torwart zwischen 1979 bis 1984 für die Roten. Er blieb der Mannschaft noch zwei Jahre als Torwarttrainer erhalten. 1986 durfte er außerdem für wenige Spiele als Trainer agieren und auch noch zweimal im Tor stehen, dann beendete er seine Karriere. Besonders ist, dass der „Bundesligarekordabsteiger“, wie er sich selbst nennt, der einzige Spieler ist, der es geschafft hat, fünfmal aus der Bundesliga abzusteigen. © Imago

Roman Wojcicki: Kam 1989 aus Homburg zu 96 (Jahrgang 1958) und gewann mit den Roten 1992 den DFB-Pokal. Machte 136 Spiele für Hannover und schoss 15 Tore. Der polnische Nationalspieler, der an drei Weltmeisterschaften teilnahm, wechselte 1993 zum TSV Havelse und beendete dort auch seine Laufbahn. © imago/WEREK

Vor der Saison 1984/85 füllte der ehemalige Hannoveraner Trainer Werner Biskup den Kader des damaligen Zweitligisten Hannover 96 mit Nachwuchskräften auf. Auch Maximilian Heidenreich wurde in die Profi-Mannschaft beordert. Der 17-jährige spielte sich in seiner ersten Saison in den Stammkader der 96er. Heidenreich hatte durch starke Leistungen einen maßgeblichen Anteil am Aufstieg von Hannover 96 in die Bundesliga. In 97 Partien kam der Spielmacher auf sechs Tore. © imago

Ralf Raps: In den Jahren von 1982 bis zu seinem Karriereende 1989 hütete Raps (Jahrgang 1960) das Tor von Hannover 96. In dieser Zeit kam er auf 140 Einsätze. Der Keeper war maßgeblich an den beiden Aufstiegen 1985 und 1987 beteiligt. © Imago

Georg Damjanoff: Der Abwehspieler stand von 1973 bis 1976 und von 1977 bis 1980 insgesamt 214-mal für die Roten auf dem Feld. 1976 fiel ihm ein Teekessel auf den Fuß, und er musste ein Spiel pausieren. Sein Trainer Helmut Kronsbein sagte zu seiner ungewöhnlichen Verletzungsgeschichte: „Zum ersten Mal trinkt er kein Bier, schon verletzt er sich.“ © imago/Rust

Karl Eggestein: Er (rechts) ist der Rekord-Zweitligaspieler des TSV Havelse. © imago

Martin Giesel: 1985 stieg Giesel mit Hannover 96 in die Bundesliga auf. © imago