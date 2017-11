Wahnsinns-Derby: BVB gibt Sieg gegen Schalke aus der Hand

Unglaubliche Aufholjagd gegen Borussia Dortmund: Der FC Schalke 04 erreicht ein sensationelles 4:4 nach 0:4-Rückstand. © imago

Ralf Fährmann: Vor dem Revierderby hatte Ralf Fährmann angekündigt, dieses besondere Spiel „mit heißem Herzen“ zu bestreiten. Das Feuer, das im Schalker Kapitän lodert, konnte er seinen Vorderleuten nicht mitgeben, die kollektiv untergingen. Fährmann war dabei nur zu bedauern, denn als es 0:4 stand, hatte er noch keinen schweren Ball zu halten bekommen. Vertändelte in der zweiten Hälfte leichtfertig gegen Aubameyang, bügelte seinen Lapsus aber wieder aus. Note: 4 © imago

Benjamin Stambouli: Eigentlich haben sie Benjamin Stambouli auf Schalke für das defensive Mittelfeld geholt, doch seit Domenico Tedesco den Franzosen zum Verteidiger umfunktionierte, agiert er grundsolide. In Dortmund erwischte er allerdings zunächst einen rabenschwarzen Tag, war viel zu weit weg vom Gegner und fabrizierte als Krönung auch noch ein Eigentor. Nach Wiederanpfiff viel besser und mit einer Zuckervorlage für Burgstaller. Note 4 © imago

Naldo: Für einen Mann im vorgerückten Manndecker-Alter von 35 präsentierte sich Naldo zuletzt in bestechender Form. „Ich werde unseren jungen Leuten wie Thilo Kehrer oder Weston McKennie vor dem Anpfiff ein paar Tipps geben“, sagte der Routinier. Als der Ball rollte, versuchte Naldo, seine desolate Abwehr zu organisieren, was nicht gelang. Immerhin hatte er noch Schalkes beste Zweikampfwerte vorzuweisen, sein Kopfballtor wurde wegen Abseitsposition aberkannt. Am Ende der Schalker Held mit seinem 4:4. Note 2 © imago

Thilo Kehrer: Die Tipps von Naldo scheinen am Youngster komplett vorbeigegangen zu sein, der kaum einen Zweikampf gewann und wegen vieler Fouls schon in der ersten Halbzeit am Rande des Platzverweises taumelte. Kehrer war komplett überfordert, nach einer Halbzeit nahm ihn Tedesco vom Feld, um einer Gelb-Rot-Sperre vorzubeugen. Note 5 © imago

Weston McKennie: Im normalen Leben ist der 19-Jährige aus den USA dicker Kumpel von BVB-Youngster Christian Pulisic, doch für 90 Minuten ruhte die Freundschaft, McKennie wird Trauer tragen. Er war völlig neben der Spur, sah früh gelb und wurde nach einer halben Stunde befreit. Am Ende durfte er dann aber mitjubeln. Note 5 © imago

Max Meyer: Schalkes Top-Talent hat zuletzt spürbar davon profitiert, dass ihn Domenico Tedesco ein Stück zurückzog und ihn im zentralen defensiven Mittelfeld agieren lässt, wo Max Meyer spürbar aufblühte. In Dortmund lief aber auch er meist hinter seinem Gegner her und schaffte es nicht, Ruhe ins Aufbauspiel zu bringen. In der Endphase dann aber sehr stabil. Note 3 © imago

Daniel Caligiuri: Wenn der 29-Jährige im Schalker Mittelfeld den Turbo zündet, herrscht in der gegnerischen Deckung Alarmstufe rot. In Dortmund war Daniel Caligiuri allerdings meist in der Defensive gebunden, wo auch ihm Fehler unterliefen. So wie beim dritten BVB-Treffer durch Mario Götze, als Caligiuri reichlich unmotiviert unter dem Ball hersprang. Seine Leistung nach dem Wechsel und der Treffer zum 3:4 wertete seine Leistung spürbar auf. Note 2 © imago

Bastian Oczipka: Umsichtig, fleißig, engagiert – der Mann, der die linke Außenbahn bearbeitet, gehört auf Schalke zu den Gewinnern, seit Domenico Tedesco die Regie übernommen hat. Das Revierderby war eine Ausnahme, vor der Dortmunder Führung ließ Oczipka seinem Gegenspieler Pulisic viel zu viel Raum zum flanken. Note 4 © imago

Franco Di Santo: Bei Königsblau lief es zuletzt so gut, dass sogar Franco di Santo traf. Gegen den HSV beendete der Argentinier seine Torflaute und erzielte in der Liga seinen ersten Treffer seit März 2016. Gegen den BVB lief di Santo nur über den Platz, am Spiel nahm er nicht teil. In der 33. Minute war die kurze Schicht beendet. Note 5 © imago

Yevhen Konoplyanka: Lange hat Yevhen Konoplyanka seine Qualitäten auf Schalke verborgen, doch mittlerweile agiert der Ukrainer schnell, trickreich und torgefährlich. In der ersten Minute hatte er die Führung auf dem Fuß, danach ging auch er mit seinem Team unter. Beim Revival aber wieder mit einer Hauptrolle. Note 3 © imago

Amine Harit: Kam früh für den überforderten McKennie und hatte eine Stunde Zeit dafür zu sorgen, dass sich das Schalker Debakel in Grenzen hielt. Das gelang ihm gar nicht so schlecht, was sich unter anderem im Tor zum 2:4 niederschlug. Note 3 © imago

Leon Goretzka: Pünktlich zum Derby meldete sich der Nationalspieler zurück. Schalkes Schlüsselspieler war zuletzt vom spanischen Welt- und Europameister Xavi geadelt worden, Goretzka könne „in jedem Team der Welt spielen“. In Dortmund kam Goretzka ins Spiel, als längst alles verloren schien und bemühte sich redlich, in einer desolaten Truppe Ordnung und Aggressivität ins Spiel zu bringen. Note 2 © imago