Neymar, Marktwert 180 Millionen Euro, Paris Saint-Germain. Willian, 50 Millionen, FC Chelsea. Roberto Firmino, 80 Millionen, FC Liverpool. Walace, 8,5 Millionen – Hannover 96. Der defensive Mittelfeldspieler aus Brasilien hat sich bei 96 in kürzester Zeit zum stillen Star entwickelt und gehört in der Selecao ebenso zu den Leistungsträgern. Die starken Leistungen dürften nicht unbeobachtet bleiben.

Seine letzte Partie für den HSV absolvierte Walace bereits am 10. März beim 6:0-Debakel in München. © imago/DeFodi

Während seiner Zeit an der Elbe spielte Walace auch zweimal gegen Hannover 96 - und stand in beiden Partien gegen seinen zukünftigen Verein über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Hier ist der Brasilianer im Einsatz gegen Felix Klaus, der 96 in Richtung VfL Wolfsburg verließ. © imago/Nordphoto

Auch für die brasilianische Nationalmannschaft stand Walace (links) bereits auf dem Platz. Nach zwei Einsätzen in der brasilianischen U20 spielte der 23-Jährige insgesamt sechs Mal für die Seleção - darunter auch im Finale der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro gegen das deutsche Nationalteam. © dpa/ Soeren Stache

Statistiken sprechen für Walace

Die offizielle Internetseite der Liga hat den Sechs-Millionen-Einkauf vom Hamburger SV nun in die Liste der „Top-11-Sommer-Transfers“ gewählt. Zusammen mit illustren Namen wie Startorwart Kevin Trapp (von Paris zu Eintracht Frankfurt) und Superstürmer Paco Alcacer (vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund). Eine Auszeichnung, die sich Wa­lace verdient hat.

Er gehört mit 137 gewonnenen Duellen zu den besten Zweikämpfern der Liga. Nur vier Bundesliga-Profis haben in der laufenden Saison mehr Zweikämpfe gewonnen als der 96-Abräumer. Walace kämpft für Hannover (fast) alles nieder. So wie Heldt, Breitenreiter und Co. sich das von dem einst als Problemprofi verschrienen Nationalspieler erhofft hatten. In Hannover fällt Wa­lace nur mit Leistung statt Eskapaden auf.