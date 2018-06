Walace im Anflug: 96-Neuzugang soll zeitnah vorgestellt werden

Kevin Wimmer (25): 1,5 Millionen Euro Leihgebühr an Stoke City. Auch Wimmer wurde in der Rückrunde ausgebootet bei Stoke, wie andere Stars übrigens auch. Der Club stieg trotzdem ab. Der Ex-Kölner Wimmer macht in der Bundesliga einen neuen Anfang. 96 hilft dem Verteidiger dabei, und er will 96 helfen. Risiko: we­nig Spielpraxis. © imago/Sportimage