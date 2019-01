Er kann 20 Millionen Euro bringen: Rettet Walace so Hannover 96?

In Dortmund wird Walace wohl dabei sein. Sein Oberschenkel „war auf Spannung“, sagte Trainer André Breitenreiter. Spannend ist vor allem die Frage, wie Walace 96 noch zur Rettung verhelfen kann. Spielt er so schwach wie gegen Bremen, dann ist er keine große Unterstützung. Walace ist begnadet, ein brasilianischer Nationalspieler mit Präsenz und Umsicht. Aber seine Spielweise passt nicht zu einem 96, das versuchen muss, den Ball schnell in die gegnerische Hälfte zu transportieren.