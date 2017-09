Waldemar Anton und Ex-Havelse-Trio für U21-Länderspiele nominiert

Johannes Eggestein kam in der 63. Minute für Waldschmidt in die Partie und nutzte nur zwei Minuten einen Patzer des ungarischen Torhüters zum Anschlusstreffer. Der Bremer vergab in der Schlussminute nach einer tollen Einzelaktion die riesen Möglichkeit auf den Ausgleich.

