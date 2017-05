Waldemar Anton: 96-Manager Heldt erklärt den U21-Nationalspieler für unverkäuflich

Während des deutschen Trainingslagers in Grassau (ab 6. Juni) wird der Kader von 25 auf 23 Spieler verkleinert. Anton soll nicht zu den Streichkandidaten gehören. „Es ist eine Auszeichnung für 96 und für ihn nach einer ausgezeichneten Saison“, sagte Heldt, „Mist ist nur, dass er uns in der Vorbereitung fehlt.“ 96 beginnt in der letzten Juni-Woche. Kommt Anton ins Finale, hat er am 30. Juni einen Termin in Krakau. „Es ist ein sehr gutes Gefühl, im vorläufigen Kader zu stehen, weil man immer davon geträumt und darauf hingearbeitet hat“, erklärte Anton.