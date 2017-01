Verletzung, Beraterwechsel: Wann kommt Noah Joel Sarenren Bazee endlich zur Ruhe?

Schnell, torgefährlich, spektakulär. So spielt Noah Joel Sarenren Bazee, so jung und schon ein Star bei 96. Hannover sieht ihn gern Fußball spielen. Im Trainingslager in Jerez hat sich der junge Mann sechs Tage lang versteckt. Am Dienstag verletzte er sich an den Adduktoren, am Mittwoch wurde bekannt, dass er zum dritten Mal innerhalb von 15 Monaten den Berater wechselt. Es war, als wolle Sarenren-Bazee fliehen vor dem großen Rummel, den er selbst ausgelöst hatte.