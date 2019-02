Warum der VfL Wolfsburg für RB Leipzig zum Stolperstein werden kann

Leipzig. Der VfL Wolfsburg hat sich gefangen. Nachdem der Klub in den vergangenen beiden Spielzeiten erst in der Relegation den Bundesligaverbleib sicherstellen konnte, ist aktuell eher von der Europa League als von Abstiegsängsten die Rede. Auch im DFB-Pokal-Achtelfinale, wo die „Wölfe“ am Mittwochabend (18.30Uhr/Sky) auf RB Leipzig treffen, soll der Aufwärtstrend bestätigt werden.

Dabei deutete bei Wolfsburg in dieser Saison bereits wieder Vieles auf einen harten Kampf um den Klassenerhalt hin. Nach zwei Siegen zum Auftakt gegen Leverkusen und Schalke konnte der VfL aus neun Spielen nur eines gewinnen, stürzte von Tabellenplatz zwei auf den zwölften Rang ab. Trainer Bruno Labbadia, dessen Stuhl schon zu wackeln begann, sollte es jedoch schaffen, sein Team wieder in die Spur zu bringen. Das ist auch seinem Gegenüber Ralf Rangnick nicht entgangen: „Wolfsburg macht das gut. Bruno Labbadia hat viel bewirkt in die richtige Richtung. Sie sind gegen den Ball sehr gut, eine der besten Mannschaften zur Zeit. Das wird für uns schon schwer, da die richtigen Lösungen zu finden.“