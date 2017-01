Warum Gerhard Schröder Hannover 96 gut tut: Ein Kommentar von Heiko Rehberg

Gerhard Schröder ist gestern im Presseraum von Hannover 96 ein kleines Kunststück gelungen: Er hat Weltpolitik und deutschen Zweitligafußball unter einen Hut gebracht, hat über 96 und Eintracht Braunschweig sowie über Donald Trump und Daniel Stendel geredet. Diese Bandbreite muss man erst einmal hinkriegen.

Die wichtigsten Aussagen Schröders im Überblick

96-Clubchef Martin Kind sprach gestern von Schröders „außergewöhnlicher Wirkung im Innen- und Außenverhältnis“. Was er damit meint, konnte jeder spüren: Schröder besitzt als Altkanzler nicht nur eine enorme Strahlkraft. Er verfügt auch über eine große integrative Kraft, die in einem Profifußballunternehmen, in dem es auch mal drei oder vier unterschiedliche Meinungen gibt, sehr nützlich werden kann.