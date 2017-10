Warum Mbappé RB Leipzig durch die Lappen ging

Was wäre gewesen, wenn ...?

Bei der Personalie Kylian Mbappé wird sich Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick diese Frage bestimmt schon das ein oder andere Mal gestellt haben. Denn: "Kylian Mbappé haben wir auch schon mal so gut wie verpflichtet“, sagte Rangnick der Bild. Bedenkt man, dass der 18-Jährige, der aktuell vom AS Monaco an Paris Saint-Germain ausgeliehen ist und voraussichtlich im kommenden Sommer für 180 Millionen Euro fest verpflichtet wird, ist der nicht zustande gekommene Transfer umso ärgerlicher.