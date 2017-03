"Zeit für Spaghetti-Eis": Das ist unter Breitenreiter anders bei Hannover 96

Gegen seine Ex-Schalker saß Horst Heldt nicht auf der Bank neben seinem neuen Trainer André Breitenreiter. Der Manager saß auf der Tribüne. „Von oben hat man eine bessere Perspektive“, findet er. Oben in die Tabelle, da will 96 wieder hin. Das 3:1 im Test gegen Schalke, sagte Heldt, „hängen wir es nicht höher, als es ist“. Aber was er sah: „Die Mannschaft hat versucht, alles umzusetzen, was der Trainer ihr mitgegeben hat.“

Wie hat Breitenreiter es geschafft, in der Mannschaft die Qualität zu wecken, die sie gegen Schalke zeigte? Niclas Füllkrug, der ein Tor machte und die beiden weiteren vorbereitete, fasst den wichtigsten Punkt zusammen: „Wir waren in einigen Situationen ausgeruhter, dass wir die Kraft nach vorne umsetzen können. Wir haben defensiv einen guten Mittelweg gefunden zwischen Attackieren und Kräftesammeln.“