Der deutsche Torwart absolvierte in der vergangenen Spielzeit viele Partien für die "Reds", blamierte sich allerdings im Finale der Champions League gegen Real Madrid, als er mit zwei fatalen Fehlern maßgeblichen Anteil an der Pleite seines Teams hatte.

Fakt ist: Als teuerster Torwart der Welt hat Alisson seinen Stammplatz sicher.

Doch Karius ist ein Kämpfer. Nachdem der ehemalige Torhüter von Mainz 05 im Dezember 2016 schon einmal seinen Stammplatz als Keeper in Liverpool an Simon Mignolet verlor, blieb er dran, trainierte gut, kämpfte sich zurück - bis, ja bis er schließlich wieder im Tor stand, und die vergangene Saison so unrühmliche und mit Tränen in den Augen gegen die Königlichen beendete.

Und Karius kennt den Platz auf der Bank. Er hat an der Anfield Road mehr Zeit auf der Bank als auf dem Feld verbracht. Das Problem nach der Alisson-Verpflichtung: Auch der Platz auf der Bank wäre für Karius gefährdet. Denn mit Simon Mignolet und Danny Ward hat Liverpool noch zwei weitere Torhüter im Kader.

Bleibt da noch Platz für Karius?