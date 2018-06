Abgelichtet statt abgeschottet: Was macht Kim Jong Un bei der WM?

Ist Kim Jong Un etwa auf den Geschmack gekommen? Nur zwei Wochen nach seinem Abstecher zum Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Singapur scheint der als reisescheu bekannte 34-Jährige erneut in den Flieger gestiegen zu sein. Denn dieses Foto entstand im Rahmen des letzten WM-Gruppenspiels von Gastgeber Russland gegen Uruguay (0:3) am Montag. Stellt sich nur die Frage: Haben wir es hier wirklich mit dem echten Kim Jong Un zu tun?

Das Rätsel um Kim Jong Un: Ist er es oder ist er es nicht?

Die Frisur sitzt, das Lächeln ebenfalls und der Mann hinter ihm macht genau das, was der „oberste Führer“ Nordkoreas von den Menschen in seiner Umgebung für gewöhnlich erwartet beziehungsweise sogar verlangt: Er freut sich so, als gebe es nichts Schöneres, als Kim Jong Un nahe zu sein. Alles wie gewohnt also – allerdings mit einem kleinen, aber feinen Unterschied: Dieses Bild entstand nicht im abgeschotteten Nordkorea, sondern bei der Fußball-WM in Russland. Der Mann im Hintergrund ist ein Fan der Nationalmannschaft Uruguays und freut sich – freiwillig.